Non solo Modric, altro nazionale croato per il Milan

Colpo a zero per il Milan in Serie A, l’arrivo di Modric convince anche un altro croato: i dettagli

Il calciomercato del Milan è iniziato con al centro dell’attenzione le cessioni. La prima è andata già in porto e dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore: si tratta del passaggio di Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro di parte fissa più bonus. Un addio doloroso che conferma come il Milan sia ormai diventato un club di passaggio per i grandi giocatori e di come la proprietà RedBird non abbia fatto altro che alimentare questo andamento.

Ci sono poi altre due uscite da risolvere nel più breve tempo possibile: Mike Maignan e Theo Hernández. Per quanto riguarda il primo, sembra ormai saltata la pista Chelsea perché è troppo ampia la differenza di valutazioni fra club. Il terzino ha invece rifiutato l’Al-Hilal e attende offerte dall’Europa ma per adesso, a parte un sondaggio dell’Atletico Madrid, niente di concreto. In entrata, per adesso il Milan ha chiuso soltanto l’affare Luka Modrić, che arriverà a costo zero dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid. Il croato potrebbe convincere a trasferirsi a Milano anche un suo connazionale, che già gioca a pochi chilometri di distanza dal capoluogo lombardo.

Colpo a zero in Serie A, un altro croato nel mirino

Con gli orobici, Pašalić ha giocato le migliori stagioni della sua carriera e adesso il Gasperini è andato alla Roma potrebbe non essere convinto di restare, nel frattempo l’Atalanta sta provando a strappare il sì per il rinnovo con un’offerta di un contratto biennale che lui ancora non ha accettato. Probabilmente vuole guardarsi intorno e capire che tipo di opportunità arriveranno.

Chissà che il Milan non possa farci un pensierino: il fattore Modrić può essere la chiave per convincerlo ad un trasferimento di soli 50 km. Pašalić ha delle ottime caratteristiche tecniche e fisiche ed è arrivato al punto di massima maturazione della sua carriera. Allegri potrebbe sfruttarlo come mezzala in un centrocampo a tre oppure come trequartista in caso di 4-2-3-1. Non ci resta che attendere e capire se alla fine il croato deciderà di accettare l’offerta di rinnovo dell’Atalanta o se provare nuove esperienze, in Italia o magari anche all’estero. Di sicuro sarebbe un buon innesto per i rossoneri, che completerebbero quindi il reparto con un profilo con spiccate doti di inserimento e qualità di base. A costo zero, è sicuramente un buon acquisto per un ragazzo che aveva dimostrato buone capacità anche durante il suo anno in prestito nel 2016.