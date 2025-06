Proposto al Milan l’erede di Theo Hernandez: il rebus è risolto

Theo Hernandez si appresta a lasciare il Milan. Spunta già il nome del possibile sostituto che condivide, peraltro, la stessa situazione contrattuale con l’esterno transalpino

Della possibile cessione di Theo Hernandez si è scritto per settimane e ora siamo davvero vicino all’epilogo dell’esperienza in rossonero dell’esterno francese, acquistato nell’estate 2019 dal Real Madrid.

Il primo incontro che il nuovo d.s. del Milan, Igli Tare, ha avuto con l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, fine maggio è servito a ribadire l’intenzione del club di cedere Hernandez a un anno dalla scadenza di contratto fissata al 2026. Un rinnovo che non si è concretizzato sia per il rendimento decisamente altalenante di Theo nell’ultima stagione quando per l’ampia distanza con la proposta di ingaggio di 8 milioni fatta al Milan dal giocatore e dal suo entourage.

Milan che, di fatto, aveva già venduto Hernandez all’Al Hilal a fronte di una offerta di 30 milioni presentata dal club allenato da Simone Inzaghi. Nulla da fare, Theo, nonostante un ingaggio monstre, ha rifiutato la destinazione e attende ora un rilancio dell’Atletico Madrid, ancora lontano dalla cifra richiesta dal Milan. Tra il giocatore e l’Atletico c’è invece già un’intesa contrattuale di massima.

Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dalla Premier League

In attesa della cessione di Theo, il Milan si sta già muovendo per acquistare il suo sostituto. Nelle scorse ore, è stato accostato ai rossoneri l’esterno sinistro dell’Arsenal, Oleksandr Zinchenko. Il calciatore ucraino, classe 1996, va in scadenza nel 2026. Una situazione contrattuale che può permettere al Milan di acquistarlo a un prezzo potenzialmente inferiore al suo reale valore di mercato.

Attenzione, tuttavia, all’ingaggio. Zinchenko, infatti, percepisce 5 milioni netti a stagione dall’Arsenal, cifra che il Milan non paga nemmeno allo stesso Hernandez, a Pulisic e a Maignan. I Gunners hanno intenzione di cederlo. Ci hanno provato già a gennaio quando Zinchenko è stato vicino al Borussia Dortmund. L’ucraino poi è rimasto all’Arsenal ma ha continuato a trovare poco spazio. Sono state solo 23 le presenze complessive quest’anno con un gol e un assist all’attivo. In Premier League, ha disputato solo 4 match da titolare.

Zinchenko è un’alternativa a Hernandez sicuramente più facile da prendere rispetto al preferito di Massimiliano Allegri in quel ruolo ovvero Andrea Cambiaso. Le richieste della Juve per l’esterno sono elevate e il Milan, di certo, non concentrerà gran parte del budget destinato al mercato su un solo giocatore. A sinistra, peraltro, gli acquisti potrebbero essere due qualora il Milan cederà in prestito Bartesaghi che ha varie richieste dalla Serie B.