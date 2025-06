Ribaltone Maignan, ha vinto (al momento) Allegri: adesso cambia tutto

Il portiere francese non andrà al momento al Chelsea: ecco cosa può succedere in questa lunga e calda estate

Igli Tare si augurava di riuscire a chiudere definitivamente il discorso relativo a Mike Maignan in pochi giorni, ma così non sarà. Il portiere francese non lascerà il Milan nei prossimi giorni, come a Londra speravano. Il Chelsea aveva fiutato l’affare ed è andata in pressing per riuscire a mettere le mani sull’estremo difensore del Diavolo prima dell’inizio del Mondiale per Club.

Così, però, non sarà. I rossoneri non hanno concesso il via libera ad una proposta da poco più di venti milioni di euro, messa sul piatto dal Chelsea. Il Milan valuta Maignan più di 25 milioni e non ha voluto svenderlo. Ora il rischio concreto è che il giocatore vada via a zero fra un anno. Ci sarà da capire se il Chelsea deciderà di tornare alla carica per l’estremo difensore nelle prossime settimane.

Nel frattempo, però, a godersi questa decisione è Massimiliano Allegri, che non avrebbe mai voluto veder partire il portiere. Ora toccherà al livornese fargli capire quanto sia centrale all’interno del suo progetto. Come spesso scritto, Allegri e Tare dovranno essere bravi ad isolare la squadra da tutto il resto. Milanello dovrà essere un luogo di loro gestione.

Maignan ancora al Milan: ora ci sono due strade

Per Mike Maignan ci sarà la maglia da titolare. Da capire, invece, se Massimiliano Allegri continuerà ad affidargli la fascia da capitano. Ritrovare serenità e condivisione sono gli obiettivi da raggiungere dalle parti di Milanello prima dell’inizio del campionato.

Così potrebbe anche arrivare un passo indietro da parte del portiere transalpino che non si fida della vecchia dirigenza, che lo ha ‘tradito’ ritirando la parola data dopo un accordo a cinque milioni di euro netti a stagione. Allegri e Tare sperano, dunque, nel corso delle settimane e dei mesi di poter convincere Maignan, che nel frattempo giocherà per il Milan.

Suzuki, Svilar, Milinkovic-Savic e tutti gli altri profili accostati alla porta del club rossonero dovranno dunque attendere. L’estremo difensore del Diavolo, almeno per il momento, sarà ancora Mike Maignan. Tra i tifosi del Milan – basta farsi un giro sui social – c’è così chi gongola per la sua permanenza e chi attacca l’ex Lille di creare un danno economico al club.