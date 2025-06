Sono pronti a pagare 70 milioni: nuovo affare galattico al Milan

Operazione clamorosa in casa Milan, ecco 70 milioni che cambiano tutto: sta per succedere, tifosi rossoneri increduli

Un Milan tutto nuovo quello che sta nascendo dalle ceneri di una stagione disastrosa, deludente, fallimentare. Tanto è cambiato, molto ancora muterà in ogni settore: dalla dirigenza alla squadra, senza dimenticare come il ritorno di Massimiliano Allegri possa effettivamente portare quel plus in più al gruppo rossonero.

Il tecnico di Livorno è stato scelto in prima persona da Igli Tare, un altro dei volti nuovi chiamato a riportare il Milan, in alto, dove merita, a lottare per lo Scudetto. Senza impegni europeo e con il solo campionato da affrontare, sarà doveroso per il ‘Diavolo’ riuscire ad arrivare fino in fondo per insidiare il Napoli di Conte, campione d’Italia in carica. Nel mezzo una sessione estiva di calciomercato che per i rossoneri riaprirà tra meno di tre settimane ma che nel frattempo, per quanto riguarda le cessioni, ha già portato a delle decisioni importanti.

Come quella di vendere Tijjani Reijnders al Manchester City, per una cifra di 70 milioni di euro (bonus compresi): una partenza tutt’altro che gradita ai tifosi del Milan, soprattutto dopo le smentite di Giorgio Furlani che aveva escluso la partenza del nazionale olandese. Occhio poi a Mike Maignan, al centro di un intrigo di mercato intricato, che non registra soluzione definitiva nonostante il pressing del Chelsea.

Perché il contratto del portiere francese scadrà tra un anno e di rinnovo, ormai, non si parla più. C’è un’altra via che potrebbe lasciare di stucco i tifosi rossoneri già nelle prossime settimane: un affare da 70 milioni di euro più vicino del previsto.

Milan, ci siamo: 70 milioni per la firma

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ parla dell’ennesima cessione – ad oggi, assai probabile – che riguarderebbe i movimenti in uscita da casa Milan. Si parla di Rafael Leao, già in passato accostato agli addii e adesso finito al centro di una pazzesca indiscrezione di mercato.

Dalla Spagna sono sicuri del fatto che il Bayern Monaco si ritroverebbe in pole position per la firma dell’ala portoghese che, nonostante il contratto rinnovato un anno fa fino al 30 giugno 2028, potrebbe fare le valigie e cercare fortuna altrove. Magari proprio in Germania, visto che la dirigenza bavarese si sta muovendo per rinnovare la rosa e Leao sarebbe il primissimo nome in lista per potenziare l’attacco.

Il Bayern Monaco vorrebbe approfittare della stagione non poi così positiva dell’ex Lille per ‘risparmiare’ su quella che è stata a lungo la valutazione del Milan riguardo al cartellino di Leao: almeno 100 milioni di euro. Adesso potrebbero bastarne appena 70 per mettere nero su bianco un affare che farebbe di certo infuriare i tifosi milanisti.

Leao in quella che potrebbe essere stata la sua ultima annata con addosso la maglia rossonera ha segnato 12 reti e firmato 13 assist in 50 presenze compessive.