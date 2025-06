10 milioni, per Allegri è necessario: il Milan vuole chiudere il colpo

Allegri ha individuato un nuovo possibile rinforzo per il Milan. Può sostituire Musah, sempre più vicino alla cessione al Napoli

E’ un mercato in fermento quello del Milan e non potrebbe essere altrimenti vista la necessità dei rossoneri di cambiare in gran parte l’organico che ha chiuso la scorsa stagione con un deludente ottavo posto in campionato.

In attesa di definire ufficialmente l’arrivo di Modric che svolgerà le visite mediche propedeutiche al tesseramento dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid, il mercato è focalizzato al momento soprattutto sulle cessione. Definita quella di Reijnders al Manchester City (una delle più munifiche nella storia del club rossonero), è in dirittura d’arrivo l’approdo di Yunus Musah al Napoli. Contatti frequenti tra i due club anche nella giornata odierna con il Milan che vuole chiudere a 25 milioni.

Costa circa 10 milioni, Allegri lo vuole al Milan: può sostituire Musah

Proprio la sostituzione di Musah sarà una delle priorità di Tare. Stando al collega Daniele Longo, Allegri avrebbe individuato il profilo giusto in Simon Sohm del Parma. Il capitano dei Ducali è apprezzato dall’allenatore rossonero per la sua fisicità in fase di interdizione e per la spiccata capacità di inserimento in area di rigore come dimostrano i quattro gol segnati nell’ultimo campionato.

Non c’è, al momento, una trattativa tra Milan e Parma per il centrocampista svizzero che può rientrare tra gli obiettivi di mercato rossoneri anche per la sua valutazione tra i 5 e i 10 milioni, ampiamente alla portata. Milan che però deve muoversi in fretta su Sohm. Su giocatore, infatti, c’è il concreto interessamento di club inglesi e tedeschi.

Oltre a Sohm, per il centrocampo, il Milan potrebbe presto uscire allo scoperto per Xhaka. In serata, Matteo Moretto ha confermato i primi contatti tra i rossoneri e il giocatore svizzero che potrebbero preludere all’apertura di una trattativa, nei prossimi giorni, con il Bayer Leverkusen che, forte di un contratto in scadenza nel 2028, valuta il giocatore almeno 12 milioni. Chissà se nei possibili dialoghi tra Milan e Bayer non possa rientrare anche Malick Thiaw, altra possibile cessione eccellente dei rossoneri disposti a farlo partire per almeno 25 milioni.

Tra i possibili sostituti di Thiaw c’è un altro calciatore del Parma ovvero Giovanni Leoni. C’è anche il Milan sul giovane centrale dell’Under 21 sul quale potrebbe scatenarsi un’asta che può coinvolgere anche l’Inter (Chivu lo rivorrebbe con sé in nerazzurro) e la Juventus. Si parte da almeno 20 milioni di euro. Il futuro di Leoni, verosimilmente, si deciderà dopo gli Europei Under 21 in corso in Slovacchia.