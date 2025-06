Bocciatura totale, niente Milan per il bomber: scelta inspiegabile

Le ultime sul colpo in attacco. E’ giù bufera per la scelta del club rossonero. Ecco cosa sta succedendo

Il Milan è sempre più convinto di regalarsi un nuovo bomber. L’idea di affiancare un forte centravanti a Santi Gimenez è concreta, tanto che in questi giorni sono stati effettuati diversi sondaggi. Si sta parlato tanto di Dusan Vlahovic, che Massimiliano Allegri sarebbe pronto a riprendere per rilanciarlo.

Il contratto in scadenza nel 2026 e la voglia della Juventus di cederlo fanno si che il prezzo del suo cartellino non sia per nulla alto. Così possono bastare sui 25 milioni di euro per chiudere l’affare. Ma c’è un grande problema che è quello legato al suo stipendio.

Se Vlahovic vorrà sposare il progetto rossonero dovrà rinunciare a buona parte del suo stipendio. Con i bonus il serbo supera i 10 milioni di euro netti a stagione. Troppi per il Milan, che guarda anche altrove. Un altro nome di cui si sta parlando tanto è quello di Retegui. Il centravanti dell’Atalanta, però, non convince per nulla i tifosi:

No a Retegui: la scelta è chiara

Retegui è un grande, immenso, gigantesco, stratosferico, enorme, colossale, titanico, smisurato, mastodontico, spropositato, monumentale, sovrumano, eccezionale, straordinario, rilevante, considerevole, poderoso, notevole, abbondante, esorbitante, fuori misura, iperbolico, epico pic.twitter.com/rLwPN5CbKt — DNA Milanista (@dnamilanista) June 11, 2025

La notizia Retegui/Milan ha cancellato la gioia del 5-0

come si fa a prendere un attaccante con la gobba e che da piccolo aveva sicuramente la treccina tipica di quelli che si chiamano Gionata Non vi azzardate mal animo di chi vi é morto @acmilan — Rayan (@_cuccittini10) June 12, 2025

Il prossimo attaccante del Milan deve esser la cosa più vicina ad una certezza. -Retegui non ha uno storico ma sembra tutto ciò che fallisce fuori dal contesto Bergamasco

-Vlahovic affascina, ma sembra avere esattamente i problemi di cui non abbiamo bisogno

-Oshimen…Eh magari https://t.co/EqqymuFGj3 — M_M (@emme_emme9) June 12, 2025

Il mio terrore: il Milan dà Giménez e soldi all’Atalanta per Retegui. E Giménez diventa il capo cannoniere del Mondiale 2026. — Riccardo Schiroli (@SchiroTheBabe) June 12, 2025

Io tifo Milan e non Furlani. Guardati la partita delle nuove proposte che devono rimpiazzare quelli che buttano fuori. Ricci, Cambiasso, Retegui, gente che nemmeno tre passaggi di fila fanno. Tifare Milan significa avere il meglio non il peggio. — Angelo Mantoan (@angelmnt99) June 9, 2025

I calciatori per i quali si spende tanto devono essere dei fenomeni tipo Gyokeres, un Retegui va preso PRIMA che esploda (per questo abbiamo il fenomeno Moncada che purtroppo non ha svolto il lavoro per cui viene inspiegabilmente osannato) — Il Milan ai Milanisti ❤️🖤 (@LukaMagic77I) June 7, 2025

I tifosi del Milan, sui social, dunque, dicono no all’acquisto di Mateo Retegui. Le caratteristiche dell’azzurro non convincono e c’è poi la paura che come è accaduto spesso, un giocatore dell’Atalanta possa fallire altrove. Proprio tutti, poi, si stanno chiedendo come sia possibile che il Diavolo decida di spendere 50 milioni di euro per Retegui dopo aver preso a gennaio 35 milioni per Gimenez. C’è per un giocatore che mette tutti d’accordo, Victor Osimhen.