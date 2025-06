Calabria firma a zero, addio Bologna: biennale con un nuovo club italiano

Davide Calabria è pronto a cambiare di nuovo maglia in vista della prossima stagione con il terzino destro che potrebbe salutare il Bologna dopo pochi mesi.

Durante il mercato invernale Davide Calabria ha salutato il Milan per vestire la maglia del Bologna con la quale ha vinto la Coppa Italia in finale proprio contro i rossoneri.

Il destino del terzino destro potrebbe però essere lontano dal capoluogo emiliano con Vincenzo Italiano che nel suo ruolo appare intenzionato a puntare su Emil Holm. L’ex capitano del Milan andrà quindi in scadenza di contratto e cercherà un nuovo club per la prossima stagione. In queste ultime ore c’è una squadra che si starebbe facendo avanti per assicurarsi il suo cartellino facendogli firmare un accordo biennale che permetterebbe a Calabria di continuare a giocare ad alti livelli. Il Bologna, lo scorso inverno, ha rilevato il contratto che il terzino aveva col Milan, ed ora è in scadenza al 30 giugno.

Nuova squadra per Davide Calabria: colpo a zero in estate

L’Atalanta, affidata la panchina a Ivan Juric, sarebbe pronta a puntare su Davide Calabria in vista della prossima stagione con il terzino destro che potrebbe firmare a costo zero andandosi a legare al club bergamasco con un biennale.

I bergamaschi, pronti a vivere una stagione completamente nuova considerato l’arrivo di Juric sulla panchina al posto di Gasperini, vorrebbero puntare sull’esperienza del terzino destro che potrebbe rappresentare un colpo importante per quello che riguarda la retroguardia. Calabria andrebbe a prendere il posto in rosa che è stato ricoperto da Stefan Posch, di ritorno al Bologna dopo il prestito di sei mesi agli orobici.

Non ci sarebbe però solamente l’Atalanta sulle tracce del terzino classe 1996. Davide Calabria sarebbe finito nel mirino della Lazio con Maurizio Sarri che sarebbe felice di avere a disposizione il terzino destro che, all’occorrenza, potrebbe giocare anche sulla sinistra. Prima di tentare l’acquisto di Calabria a costo zero, però, la Lazio dovrebbe cedere Lazzari, destinato a salutare i biancocelesti in estate dopo una stagione sottotono vissuta dall’ex esterno della Spal.

Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra la dirigenza del Bologna e Davide Calabria per cercare di capire se ci siano ancora i margini per andare avanti insieme durante la prossima stagione. Il terzino però dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio per proseguire la sua avventura in rossoblu con Vincenzo Italiano che è alla ricerca di calciatori di esperienza per vivere un’annata da protagonisti anche in Europa.