Calafiori al Milan, è tutto vero: blitz per il super colpo

Le ultimissime sul difensore italiano finito nel mirino del Diavolo. Il giocatore può far ritorno in Serie A: il punto della situazione

Riccardo Calafiori al Milan, da suggestione a realtà. Una possibilità quella di vedere il giocatore in rossonero di cui abbiamo scritto settimane fa. Ora ne parlano davvero tutti, ma servirà del tempo per capire se l’affare potrà davvero decollare.

Di certo c’è il blitz londinese per incontrare l’Arsenal. Zinchenko e Kiwior, è vero ma anche Riccardo Calafiori: “Giocatore del 2002, giocatore che è partito dalla fascia sinistra ed è un eccellente centrale, trasformato così da un bel lavoro di Thiago Motta. Si è affermato nel Basilea, poi è andato al Bologna dove ha giocato una stagione sontuosa. Ha avuto qualche problema muscolare nel corso dei suoi mesi all’Arsenal. Giocatore di classe, un giocatore che secondo me Massimiliano Allegri adorerebbe avere nelle sue fila”.

Parla così Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube: “Ha il piede buono. Massimiliano Allegri non voleva mollare Maignan per il suo gioco con i piedi. Calafiori è l’ideale per l’impostazione, per l’eleganza. Mi direte: “Ma il Milan tira fuori 50 milioni per Calafiori?”. Innanzitutto il valore è già sceso a 40, che rimane una cifra elevata”.

Milan, colpo Calafiori: ecco la scelta del Diavolo per acquistarlo

Così Pellegatti svela l’idea del Milan per prendere Calafiori: “Dalle mie informazioni il Milan cercherebbe un prestito con diritto. Poi ci sono i dirigenti dell’Arsenal che faranno le loro valutazioni. Bisogna capire quanto l’Arsenal ritenga ancora fondamentale Calafiori nei suoi progetti futuri. Calafiori sarebbe il primo petalo importante di una rosa che speriamo che diventi aulentissima e profumatissima”.

Calafiori è dunque un’idea che in molti sperano si possa concretizzare. Il Milan ha bisogno di italiani in rosa e ormai da settimane se ne parla sempre meno. Acquistare proprio uno dei migliori giocatori azzurri per sistemare la difesa sarebbe una giusta mossa.

Dietro il Milan si prepara ad un’autentica rivoluzione: Theo Hernandez, come più volte detto, è destinato a fare le valigie, al pari di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il tedesco può andare in Bundesliga a giocare (piace a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco), l’ex Chelsea, invece, ha buone possibilità di tornare ad indossare una maglia di una squadra di Premier League. Il Tottenham è infatti pronto a riprovarci.