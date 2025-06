Con 30 milioni lo soffiano al Milan: maxi intreccio con la Juve

Il Milan insegue un obiettivo di mercato piuttosto ambizioso, dalla Juventus arriva la beffa: affare da 30 milioni di euro

L’attività di mercato attorno al Milan, in questi giorni, è piuttosto frenetica, a dir poco. C’è tanto da fare per predisporre la squadra del prossimo anno, per il Diavolo, che prende coscienza del fatto che diversi big non ci saranno più a breve.

Reijnders è già partito alla volta del Manchester City, irrinunciabile per lui e per il club la proposta giunta dall’Inghilterra. Potrebbero andarsene a breve anche Maignan e Theo Hernandez, per i quali il rinnovo si è fatto tremendamente in salita. Ha più chances di restare Leao, che Allegri vorrebbe trattenere ad ogni costo, anche se, nel caso in cui dovesse arrivare un’altra offerta irrinunciabile, la società ci penserebbe.

Tutti giocatori che naturalmente il Milan dovrebbe sostituire adeguatamente, e per questo Tare sta lavorando su diversi tavoli, per regalare ad Allegri una squadra il più possibile competitiva da subito per lottare per le prime posizioni. Si diramano voci e rumours di mercato tra i più svariati, con intrecci anche con le altre grandi del nostro campionato. Un incrocio con la Juventus diventa sfavorevole, sfuma il colpo per i rossoneri: l’affare prende corpo per 30 milioni di euro.

Milan, niente Vlahovic: il Fenerbahce rilancia e se lo porta a casa

In casa bianconera, Allegri vorrebbe Dusan Vlahovic. Il tecnico ha conservato un buon ricordo dell’attaccante serbo, nonostante non sia riuscito a farlo rendere sempre come avrebbe voluto. Ma per il centravanti, entra in scena il Fenerbahce con una offerta difficile da rifiutare.

La conferma del forcing della squadra di Mourinho arriva da ‘Il Giornale’, che conferma la proposta da 30 milioni dei turchi. Una cifra che la Juventus accetterebbe ben volentieri, mentre il Milan intenderebbe spingersi soltanto a 25 milioni di euro. Anche se sul tema ci sono ancora delle incognite, come dichiarato dal nuovo direttore generale dei torinesi, Damien Comolli, il quale ha spiegato, in conferenza stampa, che si dovrà ancora parlare con il giocatore per capire esattamente che cosa voglia fare. Nel frattempo, Vlahovic è ancora a disposizione della Juventus per il Mondiale per Club, saranno settimane importanti per definire il suo futuro una volta e per tutte, dopo tante lunghe discussioni negli ultimi tempi.