Dalla Juve al Milan: 60 milioni e maxi scambio da urlo

Il Milan si appresta a concretizzare un’importante operazione di mercato. Sul piatto 60 milioni ed uno scambio: lo scenario.

Una rivoluzione in piena regola, per archiviare le delusioni vissute nell’ultima stagione e allestire una rosa di maggiore qualità. Sono giornate intense per il neo direttore sportivo del Milan Igli Tare chiamato, da una parte, a concretizzare una serie di cessioni così da compensare il mancato introito delle risorse legate alla Champions League e, dall’altra, consegnare i primi rinforzi a Massimiliano Allegri.

Per quanto riguarda le partenze, il primo a salutare la compagnia è stato Tijjani Reijnders trasferitosi al Manchester City in cambio di 70 milioni (tra parte fissa e variabile). Il prossimo della lista sarà Theo Hernandez, la cui avventura in maglia rossonera può essere considerata chiusa. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 non rientra nei piani della dirigenza, intenzionata a venderlo al miglior offerente: in pole position c’è l’Atletico Madrid che ha messo sul piatto 15 milioni. Una cifra, questa, ritenuta inadeguata da Tare che, attraverso la partenza del 27enne francese, punta ad incamerarne almeno 25.

Un rebus, poi, il futuro di Rafael Leao. Il 26enne portoghese ha vissuto un’annata in chiaroscuro ricca sì di contributi in zona offensiva (12 reti e 13 assist in 50 presenze) ma anche di prestazioni non all’altezza, che gli hanno fatto perdere lo status di titolare inamovibile. Allegri, dal canto suo, lo terrebbe volentieri ritenendolo quanto mai adatto allo stile di gioco da lui praticato ma tutto dipenderà dalle varie offerte che giungeranno sulla scrivania del manager albanese.

Mercato Milan, 60 milioni e scambio da urlo: lo scenario

L’ala destra piace in particolar modo al Bayern Monaco, pronto a farsi avanti in termini concreti allo scopo di chiudere presto l’operazione. I tedeschi, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, appaiono orientati a proporre 60 milioni cash più il cartellino di un top player non particolarmente gradito al tecnico Vincent Kompany: parliamo di Kingsley Coman, andato a segno appena 7 volte a fronte di 41 gare disputate. Il feeling tra l’ex PSG ed il 39enne belga ha faticato a decollare ed ora, salvo sorprese, le parti provvederanno a salutarsi e ad aprire un nuovo capitolo della rispettiva storia.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta di Tare. Per il 28enne francese, nel caso, sarebbe un ritorno in Serie A dopo la poco fortunata esperienza alla Juve nel 2014-15 vissuta proprio con Allegri in panchina. Sviluppi sono attesi a breve.