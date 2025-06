Il Milan compra, incontro per due nuovi acquisti: pronti 30 milioni

Il club rossonero ha messo gli occhi su altri due calciatori che giocano in Premier League: possono essere delle ottime occasioni.

La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City è stata accolta con delusione dalla maggioranza della tifoseria del Milan. Era scontato, trattandosi di uno dei calciatori più importanti della squadra: 15 gol e 5 assist nell’ultima stagione. Sta alla dirigenza utilizzare nel modo corretto il denaro incassato.

A breve ci saranno anche quelli derivanti dalla vendita di Yunus Musah al Napoli. Operazione che si dovrebbe concludere per 25 milioni di euro totali, bonus compresi. La base fissa dovrebbe essere di 20 milioni. Una plusvalenza per il club rossonero, che ha l’ex Valencia a bilancio per circa 12,7 milioni di costo residuo del cartellino al 30 giugno 2025.

Calciomercato Milan, doppio affare dall’Arsenal: le ultime news

Tra i giocatori in uscita anche Fikayo Tomori e Theo Hernandez, per ciascuno il Milan si attende di incassare almeno 25 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport ha indicato i nomi di due candidati per la loro sostituzione.

Si tratta di Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko, entrambi in forza all’Arsenal. Il difensore centrale polacco è una vecchia conoscenza della Serie A, dato che ha militato nello Spezia prima di volare a Londra nel gennaio 2023 in cambio di 20 milioni di euro. Potrebbe volerci una cifra simile per strapparlo ai Gunners nel prossimo calciomercato estivo.

Kiwior era nel mirino del Milan già ai tempi della sua esperienza in Italia, però l’offerta dell’Arsenal non era pareggiabile in quel momento. Il 25enne è un difensore duttile, sa giocare anche da terzino sinistro in caso di necessità e pure da braccetto mancino in una difesa a tre. Ha accumulato buona esperienza internazionale e potrebbe essere un ottimo colpo.

Zinchenko è un altro che ha esperienza (29 anni a dicembre), fatta prima con il Manchester City e poi con l’Arsenal. Il suo contratto scade a giugno 2026, dunque può lasciare Londra per un prezzo non altissimo. Forse potrebbero bastare 10 milioni di euro o poco più, i bonus possono essere decisivi nella trattativa. Lo scoglio è lo stipendio di circa 5 milioni di euro netti annui, il Milan vorrebbe dargliene uno un po’ inferiore.

La Gazzetta dello Sport scrive che nella giornata di martedì un emissario rossonero ha avuto una riunione a Londra con i dirigenti dell’Arsenal per parlare di questi due giocatori. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

C’è chi dice che il Milan abbia fatto un sondaggio anche per Riccardo Calafiori, però i Gunners non sembrano disposti a trattare la sua cessione.