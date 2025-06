La decisione è presa: resta al Milan, Allegri vuole puntare su di lui

Tempo di valutazioni per Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione con il tecnico che è al lavoro insieme alla dirigenza per andare a costruire un Milan competitivo.

Sono ore decisive in casa Milan per quello che riguarda il mercato soprattutto per quello che riguarda le operazioni in uscita con Reijnders ormai ceduto e altri big che appaiono al passo d’addio.

Prima di operare in entrata il Milan dovrà limare in maniera consistente il numero di giocatori presenti in rosa e capire bene su quali profili puntare in vista della prossima stagione. Un discorso a parte va fatto per i giovani che, senza coppe europee, rischiano di trovare poco spazio alla corte di Allegri. Il tecnico livornese sembra avere le idee chiare su un giovane talento della squadra rossonera, intenzionato a trattenerlo in rosa almeno fino al prossimo gennaio.

Allegri ha deciso, niente cessione: lo tiene in rosa

Francesco Camarda va verso la permanenza al Milan in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri che appare convinto dell’importanza che il giovane centravanti potrebbe avere nella squadra rossonera.

La volontà dell’allenatore del Milan è quella di avere a disposizione due centravanti di livello internazionale che possano alternarsi o giocare insieme al bisogno. Uno dei due sarà Santiago Gimenez, mentre l’altro arriverà dal mercato durante le prossime settimane. A loro due verrà affiancato Francesco Camarda che lotterà per ottenere spazio alla corte di Allegri con la scelta di proseguire il percorso di crescita in rossonero.

Camarda fu cercato dal Monza durante la sessione di mercato invernale con la punta classe 2008 che fu molto vicino dal passare in prestito secco ai biancorossi. Zlatan Ibrahimovic comunicò proprio all’ultimo ad Adriano Galliani l’intenzione del Milan di trattenere il calciatore in rosa almeno fino al termine del campionato. Camarda non ha poi trovato molto spazio agli ordini di Sergio Conceicao nella seconda parte di stagione, venendo aggregato con maggiore costanza al Milan Futuro di Massimo Oddo.

Nel caso in cui il Milan Futuro dovesse essere ripescato in Serie C, il giovane centravanti potrebbe essere utilizzato in alcuni frangenti ancora dalla seconda squadra per permettergli di giocare con continuità e mettere minutaggio nelle gambe. La speranza del Milan è però quella di avere Camarda fisso in prima squadra, il che significherebbe che la punta abbia dimostrato di essere utile alla causa di Allegri e del club tutto.