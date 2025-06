Milan, accelerata per il sostituto di Theo: c’è un ultimo ostacolo

La società rossonera al lavoro per sostituire Hernandez, finito nel mirino dell’Atletico Madrid: ecco il nome forte di queste ore.

Non ci sono chance che Theo Hernandez rinnovi con il Milan, quindi le parti sono alla ricerca di una soluzione soddisfacente. Dopo il fallito assalto dell’Al Hilal che aveva l’accordo con i rossoneri e ha ricevuto il rifiuto dal giocatore, si è fatto avanti concretamente l’Atletico Madrid.

Stando a quanto trapelato, i Colchoneros avrebbero già un’intesa verbale con il terzino per quanto riguarda le condizioni del contratto. Però manca l’accordo con il Milan: l’offerta presentata è giudicata troppo bassa (meno di 20 milioni di euro, bonus inclusi). Servono almeno 25 milioni per assicurarsi il cartellino del nazionale francese, che sarebbe ben felice di tornare a militare nell’Atletico Madrid.

Theo Hernandez all’Atletico Madrid: il Milan ha il sostituto

Mentre attende una proposta migliore da parte dell’Atletico Madrid, il Milan è già al lavoro per prendere un sostituto. Ci sono più profili nella lista di Igli Tare, però in questo momento ce n’è uno che sembra il preferito: Oleksandr Zinchenko.

L’ucraino classe 1996 (compirà 29 anni a dicembre) gioca nell’Arsenal e ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Può rappresentare un’occasione di mercato a prezzo non esagerato. I Gunners potrebbero accettare 10 milioni di euro per vendere Zinchenko, arrivato per 35 dal Manchester City nel mercato estivo 2022.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti per il terzino ucraino. Il nodo principale da sciogliere per assicurarsi il calciatore riguarda il suo elevato stipendio. Zinchenko deve accettare una cifra più bassa di quella che percepisce oggi all’Arsenal (circa 5 milioni di euro netti annui).

L’ex Manchester City ha esperienza e caratteristiche tecniche che farebbero molto comodo a Massimiliano Allegri. Vedremo se nei prossimi giorni la trattativa decollerà. Trattandosi di un giocatore verso i 30 anni e con un contratto che scade tra meno di un anno, è normale che il Milan non voglia fare una spesa “esagerata”.

Il fatto che Zinchenko sia un obiettivo conferma quanto la società rossonera sia intenzionata a prendere profili di esperienza per il rilancio della prossima stagione. Tare opera in contatto costante con Allegri nella costruzione della squadra.