Milan, scippo al Parma: Chivu e l’Inter beffati

Il Milan guarda in casa gialloblu per rafforzare la propria squadra: il punto della situazione e i possibili colpi

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. Igli Tare sta lavorando senza sosta per trovare i giusti colpi per migliorare la squadra che dovrĂ essere allenata da Massimiliano Allegri. Questi sono i giorni delle cessioni, degli addii piĂą o meno dolorosi.

Tijjani Reijnders ha salutato il gruppo, volando a Manchester e legandosi al City di Pep Guardiola. Ora sarĂ il turno di Yunus Musah, che andrĂ al Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Poi si aspetterĂ di capire se Theo Hernandez e Mike Maignan troveranno una sistemazione o se resteranno in rossonero anche in questa stagione.

Igli Tare, però, si sta muovendo anche per i nuovi arrivi. La rosa è corta e serve mettere mano al portafoglio per rafforzarsi. In realtà , il primo affare si è chiuso a zero. Il Diavolo, infatti, ha preso Luka Modric, che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri dopo il Mondiale per Club che giocherà con il Real Madrid.

Arriveranno altri giocatori dall’estero, ma anche dall’Italia. Avere elemento pronti, che conoscono bene la Serie A, infatti, può certamente far comodo. Attenzione così ai possibili affari con il Parma.Â

Milan, sfida all’Inter: non solo Leoni nel mirino

Sono diversi i giocatori del Parma finiti nel mirino delle big del calcio italiano. Anche il Milan ha bussato alle porte della proprietĂ americana gialloblu. Gli scouts rossoneri sono stati spesso al Tardini per osservare Giovanni Leoni. Il classe 2006 (ha compiuto 18 anni lo scorso 21 dicembre) ha stregato davvero tutti, anche Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe nel suo Milan.

C’è però da fare i conti soprattutto con l’Inter, che può giocarsi la carta Cristian Chivu per convincere l’azzurro, che ha dimostrato di essere pronto al salto in una grande squadra. La salutazione non è certo bassa: il Parma è consapevole del fatto che ci sono diversi team a volerlo ed è pronto a scatenare una vera e propria asta. Difficilmente per meno 15/20 milioni di euro, il giocatore saluterà la compagnia.

Nel Parma, però, ci sono altri elementi che hanno attirato le attenzioni delle big. L’Inter ad esempio sta pensando a Bernabe, il Milan ha sondato Suzuki in caso di addio di Maignan, ma adesso pensa soprattutto a Simon Sohm, centrocampista tutto fare