Milan, Tare prova a beffare il Napoli: tentativo per un bomber della Premier

La società rossonera ha messo nel mirino un centravanti che gioca in Inghilterra: anche il Napoli lo ha messo nel mirino.

Come raccontiamo da settimane, il Milan interverrà in ogni reparto per migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders, sicuramente dolorosa, i tifosi si aspettano un calciomercato importante da parte dalla dirigenza.

Difesa e centrocampo hanno bisogno di maggiore solidità, oltre che di alzare il tasso tecnico. E nel reparto offensivo non farebbe male aggiungere qualche giocatore in grado di incidere maggiormente. Dando per scontato la conferma del trio Pulisic-Gimenez-Leao, bisogna prendere delle alternative all’altezza.

Milan, nuovo attaccante: sogno Vlahovic, ma spunta un’altra ipotesi

Nel ruolo di centravanti appaiono certe le partenze di Tammy Abraham e Luka Jovic. L’inglese era arrivato in prestito dalla Roma e il Milan non ha mai intavolato una trattativa per l’acquisto del suo cartellino. Anche se il suo rendimento non è stato negativo (10 gol e 7 assist in 44 presenze), la decisione è stata ormai presa. Rimane qualche dubbio in più sul serbo, che ha un contratto in scadenza a fine giugno ed è rinnovabile di un anno esercitando un’opzione. Tuttavia, la sensazione è che anche lui lascerà Milano.

Negli ultimissimi giorni è trapelato il nome di Dusan Vlahovic come sogno di mercato del Milan. L’attaccante della Juventus ha un contratto che scade a giugno 2026 e non sembra esserci chance di rinnovo. Per 30-35 milioni di euro può lasciare Torino. Operazione non facile, anche perché attualmente il serbo percepisce uno stipendio di circa 10 milioni di euro netti annui. Nell’ultimo anno di contratto l’importo dovrebbe salire a circa 12.

Il Milan non pagherà mai un ingaggio così alto a Vlahovic. E ci sembra difficile immaginare anche un investimento elevato sul cartellino. Dovendo intervenire in tutti i reparti, la sensazione è che si andrà su un profilo meno costoso e che rappresenti l’alternativa a Gimenez.

In quest’ottica, ci appare complicato anche un tentativo per Darwin Nunez del Liverpool. L’autorevole giornalista Matteo Moretto di Relevo ha raccontato sul canale YouTube di Fabrizio Romano che c’è stato un sondaggio del Milan per l’attaccante uruguayano: “Sappiamo che è un’operazione economicamente complicata – aggiunge – e bisognerà capire tante cose. Il Milan sta cercando un attaccante di primo livello, Nunez è nella lista. Anche il Napoli ha chiesto informazioni“.

Nunez è stato pagato 85 milioni di euro dal Liverpool nel mercato estivo 2022. Adesso il prezzo si dovrebbe aggirare sui 45-50 milioni, troppi per il Milan. Solo un’eventuale apertura dei Reds a un trasferimento in prestito potrebbe cambiare lo scenario. Ultima stagione non memorabile dell’ex Benfica: 7 gol e 7 assist in 47 partite. Oggi le chance di vederlo in rossonero appaiono pochissime, quasi nulle.