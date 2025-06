Parole dure da digerire, tifosi in lacrime per Jannik Sinner

La finale del Roland Garros ha inevitabilmente lasciato scorie pesanti a Jannik Sinner. C’è chi ha provato a consolarlo così

Sono passati quattro giorni e la delusione, evidentemente, ancora non è passata. E’ inevitabile quando ti ritrovi a disputare una del Roland Garros durata cinque ore e la perdi dopo aver sprecato tre match point consecutivi.

Era carico di delusione e sconforto il volto di Jannik Sinner prima e dopo la cerimonia di premiazione sul Philippe Chatrier che ha incoronato Carlos Alcaraz vincitore del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Da grande campione qual è, Sinner ha accettato il verdetto con la consueta compostezza, facendo i complimenti all’avversario e al suo staff.

Possiamo solo immaginare il suo tormento interiore. Tornato pienamente in forma dopo tre mesi di stop per la squalifica, Sinner ha avuto la possibilità di prendersi il suo quarto Slam ma ha fallito un’occasione irripetibile al cospetto di un avversario a tratti davvero ingiocabile. Sui social c’è stato un profluvio di messaggi di sostegno e elogio per il numero uno del mondo che ha tenuto incollati alla tv ben 7.2 milioni di spettatori negli ultimi minuti della finale trasmessa in chiaro su Nove. Ha provato a consolarlo anche la persona che gli sta più vicino di tutti ovvero il coach Simone Vagnozzi

Vagnozzi, l’emozionante messaggio rivolto a Sinner: “Il Paese è fiero di te”

Sul suo profilo Instagram, seguito da 75mila followers, Vagnozzi ha pubblicato un emozionante messaggio per il suo “allievo”. “Fa male ma queste sono le partite che ti forgiano e che definiscono chi sei“, ha esordito così il coach per poi proseguire nell’elogio di Sinner con parole che definiscono al meglio il suo apprezzamento per la prestazione offerta in un match che ricorderemo a lungo.

“Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis ma anche un cuore e una resilienza da numero uno. Il Paese è fiero di te e io lo sono ancora di più. Essere al tuo fianco non è solo un onore ma anche una responsabilità che porto con fierezza. Questa partita ti renderà ancora più forte. Grazie Jannik. Congratulazioni ad Alcaraz e a tutto il suo team“, si è concluso così anche con un cenno all’avversario il post di Vagnozzi, corredato da un’immagine grintosa di Sinner che esulta dopo un punto.

Quella grinta che Jannik deve ritrovare già dalla prossima settimana quando tornerà in campo all’ATP di Halle per difendere il titolo vinto l’anno scorso nel torneo su erba che si disputa in Germania.

Non ci sarà un altro incrocio immediato con Alcaraz. Il campione del Roland Garros ha optato per il Queen’s per preparare Wimbledon. Nello storico torneo londinese dovrebbe tornare in campo anche Musetti dopo l’infortunio che l’ha costretto al ritiro durante la semifinale del RG disputata proprio contro Alcaraz.