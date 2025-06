Reijnders saluta e Modric non arriva: al Milan serve aspettare

Le ultime sul centrocampista croato. I tifosi del Milan dovranno ancora aspettare per vederlo vestito di rossonero: il punto della situazione

In questi minuti è arrivato il saluto di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese giocherà il Mondiale per Club con il Manchester City, che ha versato nelle casse del Milan 55 milioni di euro e ne potrà versare altri 15 milioni attraverso i bonus.

Giocare a San Siro è stato un sogno. D’ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. 𝐆𝐑𝐀𝐙𝐈𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐄 𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍 ❤🖤 pic.twitter.com/6tCqr1zDpw — Tijjani Reijnders (@T_Reijnders) June 12, 2025

Tijjani Reijnders – vestito di azzurro ha usato i propri social ufficiali – per dire addio al Milan: “Giocare a San Siro è stato un sogno. D’ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò sempre un rossonero. Grazie mille e sempre forza Milan”, scrive l’olandese, che ha dunque voltato pagina, chiudendo definitivamente la sua parentesi al Milan.

Non lo ha ancora fatto Luka Modric, che come Tijjani Reijnders, giocherà il Mondiale per Club. Lo farà con il Real Madrid, con quella che fra qualche giorno diventerà la sua ex squadra. L’accordo con il Milan è stato raggiunto nei giorni scorsi. Tutto fatto con il blitz croato di Igli Tare: così Modric si è legato al Diavolo con un contratto di circa quattro milioni di euro netti a stagione per un anno più opzione per il secondo.

Milan-Modric, ecco quando ci saranno le visite mediche

Tutto chiuso, ma in queste ore si sta palando tanto delle sue visite mediche. Si pensava potesse svolgerle – come è consuetudine – in Italia ma per questioni logistiche la soluzione più giusta è apparsa subito quella di far sottoporre il 39enne ai classici controlli di rito in Croazia, anche per ridurre i suoi gli spostamenti. Mercoledì e giovedì erano diventate, dunque, le giornate da cerchiare in rosso, ma c’è stato un altro cambiamento.

E’ stato lo stesso calciatore a comunicare al Milan la decisione di sottoporsi alle visite mediche solo dopo il Mondiale per Club. Nessun problema per il Diavolo, che ha già blindato il suo arrivo. Modric he pre, per una questione di rispetto nei confronti del Real Madrid, la squadra con cui ha vinto tutto, diventando almeno per un anno il miglior giocatore al mondo. Una volta terminato il Mondiale e aver goduto di qualche giorno di vacanza inizierà a pensare solo ed esclusivamente al Milan