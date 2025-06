Se lo prende l’Atalanta, salta un altro colpo in casa Milan

Una mazzata in piena regola per il Milan: nuovo ko in sede di mercato, stavolta è l’Atalanta di Juric a chiudere il grande affare

Il Milan è pronto a ripartire. Almeno in teoria, la società rossonera ha deciso di fare un vero e proprio reset dopo una stagione disastrosa, condita più da delusioni e brutte figure che soddisfazioni. E così il primo tassello per il nuovo corso ha preso il nome di Igli Tare.

Il direttore sportivo del ‘Diavolo’ sta provando in ogni modo a costruire una squadra capace, sin da subito e senza impegni europei, di competere per lo Scudetto. La scelta di riportare Massimiliano Allegri a Milanello ad undici anni dal suo turbolento addio ha, di fatto, lasciato spazio a pochi dubbi: il Milan aveva bisogno di garanzie ed il tecnico toscano era (ed è) una delle poche a disposizione in questo momento.

Ma in attesa di iniziare la preparazione a Milanello agli ordini dell’allenatore livornese, è già tempo di calciomercato e di provare a cambiare volto ad una rosa che ha deluso in lungo e in largo. La rivoluzione, soprattutto tra le uscite, è già cominciata. Tijjani Reijnders ha scelto il Manchester City per continuare la sua carriera. L’olandese sarà sicuramente protagonista al Mondiale per Club, a disposizione di Pep Guardiola già nei prossimi giorni.

La dirigenza di Via Aldo Rossi deve fare i conti anche con le voci insistenti che riguardano la possibile partenza di Rafael Leao. Il gioiello portoghese è corteggiato dal Bayern Monaco, evidentemente pronto a tentare i rossoneri con una grande offerta. La questione legata ai prossimi colpi in entrata, invece, potrebbe subire una battuta d’arresto importante: tutta ‘colpa’ dell’Atalanta.

Niente Milan, sarà nerazzurro: beffa clamorosa

L’Atalanta sulla strada del Milan. In sede di calciomercato pare infatti che la ‘Dea’ potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al club di Via Aldo Rossi che da qualche settimana sta provando a ricostruire tra le macerie di una stagione fallimentare.

‘TMW’ nelle scorse ore ha fatto il punto ed il nome al centro del ‘dibattito’ è quello di Samuele Ricci. Un calciatore che il neo tecnico nerazzurro Ivan Juric conosce benissimo, avendo spinto in prima persona per averlo in maglia granata nell’estate 2022. Adesso l’ex Empoli, che da mesi è finito in cima alla lista della dirigenza rossonera, potrebbe davvero finire per lasciare la Mole, sponda granata, e affacciarsi in quel di Bergamo.

Lo stesso Cairo, presidente del Torino, settimane fa ha parlato di un paio di cessioni inevitabili. Tra queste potrebbe esservi proprio quella di Ricci, pagato tre anni fa 10 milioni di euro e il cui cartellino oggi viene stimato in circa 25-30. Un affare che potrebbe decollare, per la gioia di Juric e dei tifosi dell’Atalanta: meno per quelli rossoneri.