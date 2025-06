Theo Hernandez, aumenta l’offerta al Milan: i dettagli

Il club rossonero ha ricevuto un’altra proposta per la vendita del terzino francese: la speranza è che si possa chiudere entro questo weekend.

Dopo aver venduto Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan potrebbe vendere anche un altro titolare: Theo Hernandez. A differenza dell’olandese, l’ex Real Madrid è reduce da una stagione negativa e ha anche un contratto in scadenza a giugno 2026.

Com’è noto, la società rossonera aveva accettato l’offerta da 35 milioni di euro dell’Al Hilal, che ne aveva proposti circa 18 netti all’anno per tre anni al giocatore. Proprio quest’ultimo ha fatto saltare l’operazione, dato che non gradiva il trasferimento in Arabia Saudita. Vuole rimanere in Europa e ha la possibilità di farlo.

Milan, Theo Hernandez verso l’Atletico Madrid? Le ultime news

Negli ultimi giorni l’Atletico Madrid si è fatto avanti concretamente, trovando rapidamente l’accordo con Hernandez. La destinazione gli è gradita e non sarebbe nuova, visto che ha già militato nel settore giovanile dei Colchoneros ed è arrivato a vestire la maglia della squadra B.

Dopo una prima offerta di circa 15 milioni di euro, l’Atletico Madrid ne ha presentata una nuova da 20 milioni di euro. Lo ha rivelato il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, specificando che però non c’è ancora accordo tra le società. Quella spagnola potrebbe chiamarsi fuori dalla trattativa.

Il Milan è consapevole di non poter incassare 30-35 milioni dalla cessione di Theo, ma immaginiamo che ne voglia almeno 25 per dare l’ok al trasferimento. Si può lavorare sui bonus per trovare una quadra.

Il nazionale francese spera che tutto si risolva in tempi brevi. Anche se mesi fa il suo piano era quello di rimanere al Milan rinnovando il contratto, ha dovuto rivedere le sue prospettive per il futuro. L’Atletico Madrid è una squadra che gli garantisce di giocare in un campionato importante come la Liga e anche in Champions League. Un allenatore come Diego Simeone può essere l’ideale per rilanciarlo dopo una stagione negativa.

Sarà interessante vedere chi sarà il terzino sinistro che, eventualmente, lo sostituirà al Milan. Negli ultimi giorni si parla soprattutto di Oleksandr Zinchenko, nazionale ucraino legato all’Arsenal da un contratto in scadenza a giugno 2026. Il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere altissimo, anche se il problema l’ostacolo principale al trasferimento. L’ex Manchester City percepisce circa 5 milioni netti annui.