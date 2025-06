Ufficiale, accordo Milan: è stato firmato il rinnovo

Il club rossonero ha fatto un annuncio importante: è stato prolungato un contratto a cui teneva molto.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League è un grave danno per il Milan, rimasto fuori da tutte le coppe europee della prossima stagione. A livello sportivo, economico e commerciale una mazzata.

Per la società è fondamentale allestire una squadra in grado di non fallire nel campionato 2025/2026. Essere nelle prime quattro posizioni della classifica sarà l’obiettivo minimo. Senza impegni infrasettimanali, le energie dei calciatori potranno essere gestite meglio. Si potrebbe pensare anche all’assalto al ventesimo Scudetto, a patto di costruire un organico all’altezza.

Milan, annunciata la firma importante

Conquistare risultati sportivi importanti è importante per incassare più soldi. Ci sono nuovi sponsor da poter attirare e quelli vecchi da tenersi stretti. Essere senza coppe europee non è certamente di aiuto al Milan in questo momento.

In attesa di vedere gli sviluppi del calciomercato, il club rossonero ha comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto con ENEOS Motor Oil. Dal 2021 il brand giapponese di olio motore premium è Official Motor Oil Partner. Importante firma quella ottenuta dal Milan, anche se non sono noti i dettagli economici del contratto.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, si è così espresso: “Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con ENEOS, un brand che condivide la nostra ambizione, energia e visione innovativa. Stiamo gettando le basi per esplorare nuove opportunità insieme e continuare a offrire esperienze coinvolgenti ai nostri tifosi in tutto il mondo”.

Sarà interessante vedere se nei prossimi mesi il club riuscirà a chiudere altri importanti accordi commerciali. Certamente, partire con il piede giusto in campionato sarà di aiuto. Bisogna far vedere di avere un progetto tecnico valido, cambiando direzione rispetto agli ultimi anni. Il Milan è una squadra storica e con un brand prestigioso, però servono i risultati sportivi per fare più soldi. Non è un segreto.