Addio Milan ma non alla Serie A: Walker pronto a dire sì alla rivale dei rossoneri

Kyle Walker potrebbe lasciare il Milan ma non la Serie A: il terzino inglese è pronto ad accasarsi con la rivale dei rossoneri.

Dopo aver deluso in maglia rossonera, Kyle Walker sembra non riuscire a fornire un rendimento apprezzabile nemmeno con la Nazionale inglese. Nel match amichevole contro il Senegal, che ha visto la selezione africana imporsi per 3-1, la prestazione del terzino inglese – oltretutto ammonito – è stata decisamente al di sotto della sufficienza.

In molti tra i tifosi del Milan si chiedono quale sarà il futuro di Walker. Pochi giorni fa il 35enne aveva espresso chiaramente il desiderio di rimanere con il club di via Aldo Rossi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport F1. Tuttavia sembra che il Milan non sia così convinto di chiedere un nuovo prestito del giocatore al Manchester City.

Walker ha collezionato 15 presenze con il Diavolo in questa stagione. In un primo momento il suo impatto era stato molto buono ma poi il rendimento è progressivamente sceso, complice anche una frattura al gomito destro. Toccherà ad Allegri e Tare capire se il terzino inglese può essere ancora una pedina importante nella rosa rossonera. Ma quale potrebbe essere il suo futuro se il Milan dovesse davvero decidere di non continuare a puntare su di lui?

Walker di nuovo in Serie A: lo vogliono due club

Stando alle ultime indiscrezioni, in caso di addio al Milan non è detto che Walker lasci la Serie A. Su di lui, infatti, pare ci siano almeno due club italiani. La Juventus è la squadra che sta tenendo maggiormente d’occhio la situazione: i bianconeri sono alla ricerca di un elemento di grande esperienza per le corsie esterne e il profilo di Walker è uno di quelli che riscuotono più gradimento a Torino.

Comolli e Chiellini sono pronti a farsi sotto nel caso in cui il 35enne e il Milan dividano le loro strade. Tuttavia non c’è solo la Juve sul giocatore di proprietà del Manchester City. Sempre stando ai rumors di mercato sembra che anche la Roma voglia fare un tentativo per Kyle Walker.

Il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, vuole una base di giovani ma ha già chiesto a Ghisolfi e Ranieri anche qualche profilo molto esperto che possa dare una grande mano sia in campo che fuori. Il terzino della Nazionale inglese può essere la mossa giusta.