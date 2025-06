Allegri ha deciso di tenere lui: è l’unico difensore certo di restare

Ci sarà un profondo cambiamento in casa Milan per quello che riguarda l’organico, compreso il reparto difensivo con i rossoneri decisi a modificare molto della propria rosa.

In difesa quasi nessuno appare certo di mantenere il proprio posto in rosa anche se Massimiliano Allegri ha indicato alla dirigenza chi vorrebbe ancora nell’organico a partire dal prossimo campionato.

Il mercato del Milan è partito dalle uscite con Tijjani Reijnders che sarà un calciatore del Manchester City mentre si cerca una soluzione per Theo Hernandez, finito prima nel mirino dell’Al-Hilal e poi dell’Atletico Madrid. Potrebbe restare Maignan, saltata la trattativa per il passaggio al Chelsea, così come Leao che potrebbe diventare un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri. Ci saranno altre cessioni (vedi Musah) ma il Milan è pronto anche a puntare su alcuni calciatori che sono presenti in rosa già dalla scorsa stagione.

Un difensore resta in rosa: Allegri è certo di puntare su di lui

Va verso la conferma al Milan Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, classe 2001, piace molto sia a Igli Tare che a Massimiliano Allegri, desiderosi di tenere in rosa il centrale che spesso, durante la scorsa stagione, è stato uno dei pochi a salvarsi in partite difficili per i rossoneri.

Arrivato per una somma intorno ai 20 milioni di euro un anno fa, Pavlovic è pronto a prendersi un ruolo da protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il difensore piace molto al tecnico livornese che apprezza la fisicità del ragazzo e la capacità di marcare uomo contro uomo. Al suo fianco ci sarà con ogni probabilità uno tra Tomori e Thiaw con il Milan pronto però a salutare uno dei due centrali.

Il difensore inglese è seguito da diverse squadre di Premier League, Tottenham e Newcastle in primis, pronte a fare una proposta da circa 20 milioni di euro ai rossoneri. Una somma che potrebbe convincere il Milan a lasciarlo partire ed investire poi la cifra alla ricerca di un nuovo centrale di esperienza che possa fare al caso di Allegri.

Discorso simile per Malick Thiaw. Il classe 2001 piace molto al Bayer Leverkusen che sarebbe intenzionato a riportare in Germania il difensore centrale. Arrivato per circa 8,5 milioni di euro nel 2022 al Milan, il club rossonero potrebbe andare a registrare un’altra importante plusvalenza considerato il fatto che il suo cartellino viene valutato circa 22 milioni di euro. Il centrale piace molto anche al Bayern Monco con il quale i contatti in questi giorni sono molto serrati anche per la questione Leao.