Cessione choc e Milan distrutto: tifosi annichiliti

Il Milan ha cominciato ad operare nel mercato estivo. La cessione choc spiazza i tifosi: arriva l’annuncio che annichilisce il cub.

Il neo direttore sportivo del Milan Igli Tare conta di regalare diversi rinforzi a Massimiliano Allegri. La mancata qualificazione del club alla Champions Legue e le tante delusioni vissute durante l’ultima stagione, però, ha costretto finora il manager albanese a concentrarsi quasi esclusivamente sulle operazioni in uscita. Tijjani Reijnders, ad esempio, ha già salutato la compagnia per trasferirsi al Manchester City mentre ora al passo d’addio risultano esserci Theo Hernandez e Mike Maignan.

Cessioni che consentiranno sì di incamerare risorse fresche da reinvestire ma che, al tempo stesso, hanno subito creato un certo malcontento nella tifoseria e generato diversi dubbi in merito al nuovo progetto rossonero. D’altronde, appena poche settimane fa, il direttore tecnico Geoffrey Moncada aveva escluso, nella maniera più categoria, la partenza del 26enne olandese spiegando che la società non aveva bisogno di vendere i propri gioielli. La realtà, invece, ha preso una strada diversa.

Il divorzio dall’ex Az Alkmaar, in termini di gioco, rischia di diventare pesante in quanto priva il tecnico livornese di un elemento box-to-box abile sia in fase di recupero del pallone che nella finalizzazione della manovra. Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, addirittura, Reijnders “era l’unico da tenere a qualsiasi costo ma la logica del bilancio ha prevalso. Il Fondo, qualunque Fondo, ragiona su rendimenti ed effetti a breve termine. E questa – ha scritto su ‘X’ – era l’opzione più facile per il Milan”. Divenuto, a suo modo di vedere, “un club di seconda fascia”.

Mercato Milan, la cessione choc spiazza i tifosi: club annichilito

Parole dure, destinate a far discutere nell’ambiente. Il management, intanto, in questi giorni sta continuando a portare avanti le interlocuzioni volte a piazzare Theo Hernandez e Maignan al miglior offerente. Il terzino 27enne ha rispedito al mittente le avance dell’Al-Hilal facendo sapere di preferire il ritorno all’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ si sono fatti avanti mettendo sul piatto 15 milioni mentre Tare ne vorrebbe almeno 25. I contatti proseguiranno ma, al momento, le parti sono distanti.

Il portiere, invece, piace molto al Chelsea rimasto non del tutto soddisfatto del rendimento espresso in campo da Robert Sanchez in Premier. I ‘Blues’, attivatisi su input di Enzo Maresca, hanno ottenuto il “sì” dell’estremo difensore e, a stretto giro di posta, cercheranno di strappare pure quello di Tare. La rivoluzione prosegue. Le perplessità della tifoseria, nel frattempo, aumentano.