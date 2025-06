Dopo Gimenez, un nuovo messicano per il Milan: affare da 15 milioni

Santi Gimenez consiglia un connazionale al club rossonero: sarà uno degli acquisti del calciomercato estivo?

Il Milan ha bisogno di essere rinforzato in ogni reparto e la difesa non fa eccezione. Certo, prima bisogna capire quali giocatori partiranno. Ad esempio, tra i centrali ci sono Fikayo Tomori e Malick Thiaw a sembrare un po’ in bilico in questo momento.

L’ex Chelsea potrebbe tornare a giocare in Premier League, dove il Tottenham aveva provato a riportarlo durante l’ultima sessione invernale del calciomercato. Fu il calciatore a rifiutare, però adesso potrebbe accettare il trasferimento in qualche squadra inglese.

Tomori ha una valutazione di 25 milioni di euro. Invece Thiaw, valutato 30 milioni di euro dal Milan, è finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Le Aspirine dovrebbero prendere due nuovi centrali difensivi e l’ex Schalke 04 è uno dei nomi nella lista della dirigenza. La trattativa non è ancora partita, ci sono stati solo sondaggi finora.

Dal Messico al Milan, il consiglio di Gimenez a Tare

In queste settimane sono stati accostati al Diavolo diversi difensori. Non è ancora chiaro su chi punterà Igli Tare, in accordo con Massimiliano Allegri. Nelle scorse ore è rispuntato fuori il nome di Jakub Kiwior, ex Spezia in forza all’Arsenal. Un profilo che potrebbe fare comodo a Massimiliano Allegri. Prezzo sui 20 milioni di euro.

Santiago Gimenez, intervistato da record.mx, ha suggerito un altro nome per la retroguardia rossonera: “Prenderei Johan Vásquez. È un difensore centrale molto forte, un professionista, un difensore centrale duro, con una mentalità vincente. Sarebbe perfetto per il Milan. Conosce il campionato, è qui in Italia da un po’, è stato costante, non si infortuna. Penso che sarebbe una buona idea prenderlo“.

Johan Vasquez è un nazionale messicano classe 1998, milita nel Genoa e nell’ultima stagione ha totalizzato 37 presenze condite da 3 gol. È arrivato in Italia nel 2021, inizialmente in prestito, poi è stato riscattato dal Grifone. Ha giocato la stagione 2022/2023 in prestito alla Cremonese, poi è tornato a Genova.

Alto 1,85 metri, è un difensore forte fisicamente e abbastanza rapido. Molto grintoso e determinato in campo, possiede una buona lettura delle azioni e gli piace provare l’anticipo sull’avversario. È mancino e se la cava abbastanza bene palla al piede. Con la nazionale maggiore del Messico un totale di 29 presenze e 1 gol. Il suo cartellino costa circa 15 milioni di euro, il Genoa ne spese circa 3,5 per il riscatto.