Doppio colpo svizzero, non solo Xhaka: il Milan spende più di 50 milioni

Igli Tare è pronto a rafforzare il Milan con due giocatori. Ecco la scelta del direttore sportivo albanese per la squadra rossonera

Il calciomercato del Milan ha avuto inizio con l’addio di Tijjani Reijnders. Un addio ampiamente annunciato, che ha portato nelle casse del Diavolo 55 milioni di euro. Una. somma importante che può raggiungere i 70 milioni con i bonus. Presto il club rossonero incasserà anche i 25 milioni di euro che il Napoli ha promesso per l’acquisto di Yunus Musah.

La rivoluzione a centrocampo, dunque, è partita con due partenze, ma anche con un nuovo acquisto, che verrà ufficializzato dopo il Mondiale per Club. Stiamo ovviamente parlando di Luka Modric, che ha preferito svolgere le visite mediche dopo la competizione americana per non mancare di rispetto al club, il Real Madrid, con il quale ha vinto tutto.

Il Milan ovviamente non si fermerà al croato, servono infatti altri due centrocampisti. Oggi Youssouf Fofana appare una certezza, così come Bondo. Può fare le valigie, invece, Ruben Loftus-Cheek: non ha le valigie in mano, con Massimiliano Allegri pronto a puntarci. Un’offerta da circa 20 milioni di euro, però, porterebbe il Milan a cederlo.

Milan, Tare fa sul serio: ore decisive per il doppio colpo

Guardando al calciomercato in entrata, così, attenzione al doppio colpo svizzero. I rossoneri hanno da tempo messo nel mirino Xhaka del Bayer Leverkusen. Il centrocampista (valutato sui 20 milioni) è visto come il profilo ideale anche se non è più giovanissimo. Serve però esperienza in mediana e il calciatore delle aspirine tedesche appare essere la scelta giusta.

Nei prossimi giorni ci può essere l‘affondo così come per Ardon Jashari, classe 2002 del Club Brugge. Il calciatore è reduce da un’annata in Belgio da oltre 4100 minuti e 52 presenze, arricchita da quattro gol e sei assist. In queste ore c’è la convinzione che il Milan possa alzare il pressing e chiudere davvero l’affare. Si parla di una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Sullo sfondo restano altri profili che il Milan continua ad avere sui propri radar, come Samuele Ricci. Il giocatore del Torino è sicuramente il preferito tra gli italiani, ma servirebbe un accordo col Torino a cifre non altissime. Allo stesso tempo, però, va sottolineato come con l’arrivo di Massimiliano Allegri e Igli Tare, la trattativa non si è chiusa come in molti pensavano in questi primi giorni di giugno.