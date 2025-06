Ha dato l’ok al trasferimento, vuole tornare: affare Milan

C’è l’ok del giocatore al trasferimento. Le ultime sull’affare che potrebbe sancire un grande ritorno

Mercato sempre in grande fermento a casa Milan. Tare, Furlani e Moncada lavorano a stretto contatto con Massimiliano Allegri che sta partecipando in prima persona all’allestimento della squadra che tornerà ad allenare dal prossimo 7 luglio.

In attesa dei nuovi acquisti, Tare e Furlani sono focalizzati su altre cessioni dopo quella che ha portato Tijjani Reijnders al Manchester City. Yunus Musah, nei prossimi giorni, dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. Fortemente voluto da Antonio Conte, il centrocampista statunitense dovrebbe trasferirsi in azzurro per 25 milioni. Si è decisamente complicata, invece, la trattativa che avrebbe dovuto portare Theo Hernandez all’Atletico Madrid.

Giovedì sera, l’affare sembrava in dirittura d’arriva con l’Atletico che aveva aumentato l’offerta iniziale di 15 milioni, avvicinandosi alla richiesta del Milan. All’improvviso però la trattativa si è di nuovo bloccata. La dirigenza dei Colchoneros avrebbe deciso di riconsiderare le cifre di nuovo al ribasso, spazientendo il Milan che ha interrotto i negoziati, almeno per ora.

Hernandez-Atletico Madrid, trattativa bloccata: il Milan ci spera ancora

La brusca interruzione della trattativa è sopraggiunta dopo un ulteriore incontro tra l’agente di Hernandez, Manolo Garcia Quilon, e la dirigenza dell’Atletico Madrid per definire gli ulteriori dettagli del contratto dell’esterno rossonero. Theo ha dato, da giorni, il suo ok al trasferimento dopo aver rifiutato la ricca offerta dell’Al Hilal, pronto ad elargirgli uno stipendio da 18 milioni di euro a stagione. Una scelta che ha indispettito il Milan che aveva già accettato la proposta di 30 milioni dagli arabi.

E ora, cosa succede ? Hernandez ha ancora un anno di contratto con il Milan e non ci sono spiragli per il rinnovo. I rossoneri non hanno alternative e devono cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno alla stregua di quanto potrebbe avvenire per Maignan, vicinissimo la scorsa settimana all’approdo al Chelsea. La speranza di Tare e Furlani è che la trattativa con l’Atletico Madrid possa riaprirsi con un’offerta all’altezza per liberare il giocatore che, dal canto suo, vuole proseguire la carriera in una big europea.

Al momento, si è proposto solo l’Atletico Madrid. Qualora il trasferimento si concretizzasse, per Theo tornerebbe nel club in cui è cresciuto nel settore giovanile e ha esordito tra i professionisti nel 2015 in un match di Tercera Division. Nel 2016, il passaggio all’Alaves in prestito prima del blitz del Real Madrid che lo strappa all’Atletico, l’anno seguente, pagando i 30 milioni della clausola rescissoria. Uno sgarbo che dalle parti del Wanda Metropolitano non gradirono affatto.