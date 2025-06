Il sostituto di Musah ha un nome preciso: Allegri vuole solo lui

Il Milan è pronto a cedere Yunus Musah al Napoli con il centrocampista statunitense che è stato richiesto da Antonio Conte alla propria dirigenza.

Il classe 2002, reduce da una stagione non facile con la maglia rossonera, sarebbe pronto a trasferirsi nella squadra campione d’Italia in carica per una somma complessiva intorno ai 25 milioni di euro.

La partenza di Musah permetterà al Milan di fare cassa ed andare a cercare in sede di mercato un sostituto gradito a Massimiliano Allegri per rifondare una squadra che ha fatto molta fatica durante la scorsa stagione. Il tecnico livornese sembra avere le idee chiare in merito con il club che vuole provare ad accontentarlo in tutte le maniere. Una volta che l’addio di Musah ai rossoneri sarà ufficiale la società proverà ad affondare il colpo per portare nuovi innesti.

Allegri ha scelto il sostituto di Musah, colpo in arrivo

Non appena sarà ufficiale l’addio di Musah al Milan il club rossonero proverà a portare a Milanello Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è la prima richiesta di Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione durante i suoi ultimi tre anni vissuti sulla panchina della Juventus.

Ora al Marsiglia, il centrocampista è pronto a forzare la mano con la società transalpina per cercare di tornare in Italia durante l’estate e vestire la maglia del Milan che già in passato lo aveva cercato invano. La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri è fondamentale per l’affare con il calciatore della nazionale francese che ha sempre affermato di trovarsi bene con il tecnico livornese.

Per strapparlo al Marsiglia servirà una proposta da circa 10 milioni di euro con i francesi che andranno a registrare un’importante plusvalenza considerato il fatto che a settembre scorso decise di accettare la proposta a costo zero. Rabiot dovrà “accontentarsi” di uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro all’anno pur di vestire la maglia rossonera con il Milan che andrà ad investire il denaro derivante dalla cessione di Musah per assicurarsi l’ex PSG.

Non c’è solamente Rabiot nel mirino del Milan per quello che riguarda il centrocampo. Modric resta sempre un obiettivo concreto con il croato che appare molto vicino. Piacciono molto Xhaka e Ricci anche se i costi delle operazioni appaiono alti al momento. Situazioni che potrebbero sbloccarsi nel caso in cui il club dovesse riuscire a chiudere un’altra cessione importante come quella di Theo Hernandez, sempre nel mirino dell’Atletico Madrid.