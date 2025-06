Milan-Osimhen, tutto vero: il nigeriano è il colpo in attacco

Il bomber al Milan. Un affare non impossibile: ecco perché i rossoneri possono sognare davvero l’arrivo del centravanti nigeriano

E’ iniziata con la cessione di Tijjani Reijnders il calciomercato del Milan. Dopo aver annunciato Igli Tare, che a sua volta ha puntato su Massimiliano Allegri in panchina, i tifosi del Diavolo hanno dovuto fare i conti con l’addio dell’olandese.

Un addio ampiamente annunciato, nonostante le smentite dei dirigenti rossoneri, che avevano provato a tranquillizzare i sostenitori del Diavolo. L’albanese così ha regalato ai supporters rossoneri Luka Modric. Esperienza, carisma, personalità e infinita voglia di vincere a supporto di una squadra che è apparso spesso svuotata e senza carattere. Sarà ufficiale dopo il Mondiale per Club.

Nel frattempo, però, il mondo Milan si augura che Igli Tare riesca a mettere a segno altri colpi. Di cose da fare, d’altronde, ce ne sono diverse. L’idea è quella di prendere due terzini, un centrale di difesa, due centrocampisti e un grande bomber. Santi Gimenez non basta e l’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di acquistare un centravanti dai numeri importanti.

In questi giorni si sta così parlando tanto di Retegui, che tanto bene ha fatto all’Atalanta. Il rischio che l’italo-argentino abbia over-performato con la maglia dei bergamaschi è alto e spendere 50 milioni sarebbe un rischio troppo grosso che difficilmente il Diavolo si prenderà.

Osimhen al Milan: ecco perché si può

E’ emersa così l’idea Dusan Vlahovic, attaccante da rilanciare dopo un periodo non facilissimo alla Juventus. Il costo del cartellino non è elevato e può essere ceduto per 25/30 milioni di euro. Serve però trovare un accordo con l’entourage del giocare a 6-7 milioni netti a stagione.

I soldi che Milan è disposto a mettere sul piatto anche per il contratto Victor Osimhen. I tifosi sognano il nigeriano che in passato ha manifestato più volte la sua passione per i colori rossoneri. Le basi per una trattativa ci sarebbero, senza considerare il fatto che Igli Tare sta spingendo per avere il via libera per indirizzare i soldi per un unico grande colpo. Un altro fattore che porta a sperare in Victor Osimhen è il rapporto più che buono che c’è tra il Milan e il Napoli. Dopo il prestito di Okafor, il Diavolo ha ceduto Yunus Musah. Chissà che non sia un acconto per i circa 70 milioni che servono per il nigeriano.