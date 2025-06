Milan, super colpo dal Valencia: Tare incontra l’intermediario

La società rossonera ha messo nel mirino un gioiello della squadra spagnola: sarebbe un ottimo innesto per Allegri.

Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City c’è attesa di vedere come il Milan andrà a rinforzare il centrocampo. È confermato l’ingaggio di Luka Modric a parametro zero, però ovviamente non basta.

Piacciono molto profili italiani come Nicolò Rovella della Lazio e Samuele Ricci del Torino, però si guarda anche all’estero. In questi giorni si è parlato anche di di Adrien Rabiot del Marsiglia, di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, Ayyoub Bouaddi del Lille e Ardon Jashari del Club Bruges. Giusto per fare alcuni nomi.

Igli Tare sta valutando più opzioni, ovviamente concordando sempre le scelte assieme a Massimiliano Allegri, al quale vanno presi giocatori funzionali al suo progetto tecnico.

Calciomercato Milan, idea dalla Spagna per Allegri

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan ha messo gli occhi anche su Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo classe 2003 milita nel Valencia, al quale è legato da un contratto che scade a giugno 2027.

Il collega Orazio Accomando di Sportmediaset conferma che l’interesse del Milan è concreto. Javi Guerra è un vecchio pallino di Geoffrey Moncada, direttore tecnico rossonero che lo segue da tempo e che aveva già fatto un tentativo nel recente passato.

Nella giornata di ieri il direttore sportivo Igli Tare ne ha parlato con l’avvocato Giuseppe Bozzo, intermediario dell’operazione. Non c’è ancora un contatto ufficiale con il Valencia. Javi Guerra piace, però in questo momento il Milan è ancora in una fase preliminare nella quale sta chiedendo informazioni e sta cercando di capire la fattibilità dell’affare.

La scorsa estate il giocatore era stato vicino all’Atletico Madrid, che aveva offerto 25 milioni di euro più 5 di bonus. La valutazione è rimasta simile. Javi Guerra è molto affezionato al Valencia, che sta anche pensando al rinnovo del suo contratto. Tuttavia, una buona offerta da parte del Milan o di un’altra società importante potrebbe convincere il ragazzo e il suo attuale club a trattare il trasferimento.

Lo spagnolo tornerebbe utile alla mediana di Massimiliano Allegri: può giocare sia mezzala con uno schieramento a tre che interno con un centrocampo a due. Alto 1,87 metri, ha buona fisicità ed è bravo in fase di interdizione grazie anche alla sua abilità nel leggere bene le azioni. Non solo sa rubare palloni, è anche abile nella fase di costruzione. Possiede buona tecnica e visione di gioco.

Sa incidere pure in fase offensiva con le sue giocate, anche se non segna tanto (3 gol e 3 assist nelle 38 presenze dell’ultima stagione). Un centrocampista decisamente completo e che sarebbe un valore aggiunto al Milan.