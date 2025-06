Musah dal Milan al Napoli: la verità sull’affare

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa tra il club rossonero e quello campione d’Italia per il centrocampista americano.

In questi giorni si è parlato insistentemente della trattativa per il passaggio di Yunus Musah al Napoli. I contatti tra le parti sono in corso, però non si è ancora arrivati all’accordo totale.

Il giocatore ha detto sì al trasferimento nella squadra di Antonio Conte, allenatore che lo apprezza molto e che già un anno fa lo avrebbe voluto in maglia azzurra. Sullo sfondo sembra esserci anche il West Ham, ma in questo momento rimane il Napoli in pole position per assicurarsi il centrocampista.

Il Milan è assolutamente aperto alla cessione e attende che vengano pienamente soddisfatte le richieste. Il fatto che inizialmente si parlasse di affare quasi concluso e che siano passati dei giorni ha fatto pensare che potrebbe saltare.

Calciomercato Milan, Musah al Napoli: il punto di Moretto

Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, ha parlato dell’operazione sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Musah al Napoli è una pista ancora calda, ancora in piedi. Mi aspetto che la prossima settimana i due club tornino a parlare. La chiusura dell’operazione non era imminente, avevo parlato di giorni. Milan e Napoli cercheranno l’accordo totale sul prezzo, c’è buona sintonia. Confermo tutto, le parti vogliono provare a chiudere”.

Moretto ribadisce che la prossima settimana può essere quella decisiva per chiudere e indica anche il prezzo del cartellino dell’ex Valencia: “Musah non è centrale nel progetto al Milan, mentre al Napoli può essere un calciatore interessante. La prossima settimana ci saranno nuovi contatti tra i club. La cifra di cui mi parlano è sempre di 25-26 milioni di euro, bonus compresi“.

Il Milan aveva speso 21,2 milioni di euro per comprare Musah nel calciomercato estivo 2023. Considerando che ha ammortizzato parte del costo a bilancio, può mettere a segno una discreta plusvalenza vendendolo a 25-26 milioni. I prossimi giorni ci aiuteranno a capire se finalmente le società arriveranno al traguardo di questa trattativa.

Conte è convinto che Musah possa esplodere sotto la sua gestione, facendo ricredere e magari pentire chi lo ha criticato in questi anni di prestazioni altalenanti a Milano. Non rimane che attendere.