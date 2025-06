Pioli porta alla Fiorentina il suo pupillo ai tempi del Milan: colpo a zero

Stefano Pioli si avvicina al ritorno in Serie A con il tecnico che è finito nel mirino della Fiorentina pronta ad affidargli nuovamente la propria panchina.

L’allenatore, dopo aver vinto lo scudetto con il Milan e l’esperienza all’Al-Nassr, sarebbe disposto a tornare sulla panchina viola cercando di rinforzare la rosa con un ex calciatore rossonero.

Accostato alla panchina della nazionale italiana per sostituire Luciano Spalletti, per Stefano Pioli potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Serie A con l’allenatore che è finito nel mirino della Fiorentina. L’ex allenatore del Milan, dopo l’avventura all’Al-Nassr, durata una sola stagione, sarebbe deciso a tornare in Italia e a farlo dalla squadra che ha guidato in passato lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi. Nel caso in cui dovesse concludersi positivamente la trattativa, Pioli potrebbe decidere di portare in viola un calciatore che ha avuto a disposizione al Milan.

Pioli porta un suo pupillo a Firenze: arriva l’ex Milan

Davide Calabria potrebbe finire alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Il terzino destro, passato al Bologna in prestito durante la scorsa sessione di mercato invernale, sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione considerato il fatto che la sua conferma in rossoblu appare difficile.

Il Bologna ha rilevato il contratto che Calabria aveva in essere con il Milan durante la scorsa stagione. Il terzino destro, utilizzato da Vincenzo Italiano saltuariamente nella seconda parte di campionato, ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia da parte della squadra rossoblu, tornata ad alzare un trofeo dopo più di 50 anni di astinenza. La presenza di Holm sulla fascia destra rischia di togliere spazio al terzino che è alla ricerca di una nuova sistemazione.

In casa Fiorentina non è ancora chiaro il destino di Dodò. Il terzino destro ha vissuto una buona stagione agli ordini di Raffaele Palladino ed è finito nel mirino di diverse big. Nel caso in cui dovesse giungere una proposta da circa 25 milioni di euro Rocco Commisso potrebbe dare l’ok alla partenza del laterale e Calabria diventerebbe una soluzione di esperienza e low cost per i viola.

Il terzino ex Milan potrebbe così valicare l’Appennino e decidere di proseguire la sua carriera a Firenze con l’opportunità di disputare la prossima Conference League, ormai da tempo obiettivo dichiarato della società toscana. Dopo due finali perse ed una semifinale che ha visto l’eliminazione per opera del Betis, per i viola è tempo di dare l’assalto al trofeo europeo inseguito da diverso tempo.