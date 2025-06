Sarri lo porta alla Lazio: pronti 15 milioni per il Milan

Sarri vorrebbe un giocatore della squadra di Allegri: la Lazio potrebbe farsi avanti con un’offerta a breve.

Al Milan i calciatori considerati incedibili sono pochissimi, per tutti gli altri le offerte vengono valutate caso per caso. In base ai soldi messi sul tavolo, la dirigenza riflette sull’eventualità di vendere, ovviamente dopo aver consultato anche Massimiliano Allegri.

L’allenatore rossonero è pienamente coinvolto nelle discussioni riguardanti la campagna acquisti e cessioni. Ha già comunicato i nomi dei giocatori che vorrebbe tenere e quelli che sono sacrificabili, oltre a dire la sua su potenziali rinforzi. Non ha accettato di tornare a Milano per “subire passivamente” le scelte dirigenziali.

Milan, Lazio all’assalto di un rossonero?

Tra gli elementi della squadra che hanno un futuro un po’ incerto c’è Ruben Loftus-Cheek, reduce da una stagione anonima. I problemi fisici lo hanno certamente condizionato e non è riuscito a dare lo stesso contributo del suo primo anno in rossonero (10 gol e 2 assist in 40 presenze). Nelle 17 presenze stagionali 0 reti e 1 solo assist per il centrocampista inglese.

C’è chi ritiene che Loftus-Cheek potrebbe rilanciarsi sotto la guida di Allegri. È un centrocampista forte fisicamente, bravo negli inserimenti in area avversaria e che sa fare dei gol. Con Stefano Pioli aveva fatto discretamente bene nel ruolo di trequartista, se Allegri avrà in mente un modulo che prevede di avere un giocatore in quella posizione l’inglese potrebbe avere una chance. Anche in un 4-3-3 potrebbe essere efficace da mezzala, fu preso per quello inizialmente.

La sua migliore stagione l’ha fatta al Chelsea con Maurizio Sarri allenatore: 10 gol e 5 assist nel 2018/2019. Giocò proprio da mezzala e fu in grado di incidere positivamente. Adesso che Sarri è tornato ad allenare, precisamente alla Lazio, si parla di un interesse del tecnico toscano nell’averlo di nuovo con sé.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club biancoceleste intende fare un tentativo per Loftus-Cheek. Il centrocampista piace parecchio e potrebbero esserci margini per una trattativa. GDM spiega che l’inglese non è considerato intoccabile da Allegri, quindi con un’offerta congrua potrebbe partire.

Il Milan spese 18,968 milioni di euro per comprarlo dal Chelsea. Forse oggi ne potrebbero bastare 15 per intavolare una trattativa e avere discrete chance di arrivare a un accordo. I bonus possono essere decisivi per trovare la quadra. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore.