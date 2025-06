Telecronaca nel mirino: è di nuovo polemica intorno a Sinner

La finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz ha fatto parlare di sé anche per la telecronaca del match. La vicenda si è conclusa così

Adriano Panatta l’ha definita il match più bello che abbia mai visto. Un giudizio che racchiude emblematicamente l’essenza della finale del Roland Garros che Carlos Alcaraz ha vinto in cinque set e dopo oltre cinque ore contro Jannik Sinner.

Se ne parlerà a lungo di questa partita. Ogni volta che i due tennisti si incontreranno (e di certo non saranno poche) riaffiorerà il ricordo di un match che, nei minuti finali, ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 7 milioni di telespettatori. Erano tutti sintonizzati sul Nove, canale che ha trasmesso in chiaro la partita in simulcast con Eurosport.

A commentarla, la coppia di telecronisti formata da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi che ha raccontato anche tante altre finali Slam trasmesse dall’emittente paneuropea. Come spesso accade quando si assiste a eventi sportivi così importanti, i social rappresentano il termometro del gradimento del pubblico nei confronti di chi lo racconta. Nel caso di Barbara Rossi, non sono mancati giudizi piuttosto critici da parte di alcuni utenti che hanno ritenuto il suo commento troppo sbilanciato, in alcuni frangenti, a favore di Alcaraz.

Barbara Rossi, la risposta alle critiche per la telecronaca di Sinner-Alcaraz

Intervista il giorno dopo la finale da Fanpage, Barbara Rossi ha risposto così a chi non ha apprezzato il suo commento. “Non leggo i commenti, non mi interessa. Se devi fare una telecronaca devi essere equilibrato e non essere tifoso. Abbiamo esaltato i punti dell’uno e dell’altro. Ognuno la vede come la vuole ma anche Caressa è stato criticato per il tifo per l’Italia“, questa la prima parte della risposta della telecronista che ha articolato ulteriormente il suo parere.

“Noi commentiamo analizzando le cose belle che uno fa. Non avevo nemmeno la voce. Speravo vincesse Sinner e ho cercato di essere imparziale e professionale nel raccontare la partita“, ha concluso Barbara Rossi che ha ricordato anche l’emozione vissuta nel commentare la prima finale Slam di Sinner, vinta all’Australian Open 2024 contro Medvedev. Dopo quella partita, Eurosport ha pubblicato una clip su X in cui la stessa telecronista e Jacopo Lo Monaco esultavano dopo il punto della vittoria di Jannik.

Caso chiuso, insomma. Barbara Rossi – lo ricordiamo – collabora anche con Sky Sport dove commenta i match di tennis insieme a Federico Ferrero. La ritroveremo in telecronaca dal 30 giugno, prima giornata dell’edizione 2025 di Wimbledon che Sky trasmetterà in esclusiva anche quest’anno con una copertura multi canale sui campi principali di gioco.