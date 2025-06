Allegri all’Inter: dietrofront improvviso

Max Allegri con la scelta di tornare al Milan ha sorpreso tutti, anche perché ci si immaginava sviluppi diversi: un retroscena svela il clamoroso dietrofront

L’ex allenatore della Juventus ha vinto lo Scudetto del 2011 con il Milan di Ibra e Cassano, prima di aprire un ciclo incredibile con i bianconeri. Era da tempo alla ricerca di una nuova sfida, ma invece di provare l’estero o accettare la Roma si è rituffato nel mondo del Diavolo.

Il valzer delle panchine in Serie A ha coinvolto praticamente tutte le big, ad eccezione della Juventus, che ha deciso di rimanere con Tudor. L’allontanamento di Thiago Motta porta comunque anche la Vecchia Signora nel conteggio di chi ha cambiato in panchina, seppur in anticipo. La mossa più clamorosa è stata senza dubbio l’addio di Simone Inzaghi dall’Inter, anche perché si è passati da una stagione che poteva essere trionfale, ad un disastro da zero titoli. La decisione in realtà l’aveva già maturata da qualche tempo e avrebbe mollato anche con la vittoria di Monaco di Baviera contro il PSG.

Di certo la seconda amarezza in Champions League ha concluso un percorso che aveva già subito lo stop dolorosissimo in campionato contro il Napoli di Conte. Se a questo aggiungiamo anche la sconfitta in Coppa Italia e Supercoppa Italiana contro il Milan, ecco il quadro di un anno insoddisfacente. Per sostituire l’attuale tecnico dell’Al-Hilal, Beppe Marotta aveva però altri programmi rispetto a Chivu.

Il clamoroso retroscena sul sostituto di Inzaghi: poteva essere Allegri

Secondo quanto riferito da Fabrizio Biasin, durante un intervento a TeleLombardia: “C’erano stati dei contatti per dire ad Allegri “tieniti pronto”. Poi lui legittimamente, quando gli è arrivata la proposta del Milan, non ha più aspettato”. Secondo il giornalista vicino alle cose nerazzurre, quindi, era forte la chance di vedere Allegri sull’altra sponda dei Navigli. Avrebbe avuto la possibilità di lavorare ancora con Beppe Marotta, con il quale ha costruito il lunghissimo ciclo di successi alla Juventus.

Alla fine le tempistiche, però, non sono coincise e hanno portato Max a scegliere di tornare al futuro, in una piazza che già conosce bene e che lo apprezza dai tempi di Berlusconi. Vedremo se alla fine la scelta si rivelerà corretta o se qualcosa potrebbe portare a farlo ricredere, magari con un mercato da parte dell’Inter superiore a quello rossonero.