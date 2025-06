Allegri vuole due perni dell’Atalanta, Milan pronto al maxi regalo

Allegri sta partecipando attivamente alla costruzione del suo Milan. Il nuovo allenatore rossonero punta a due calciatori dell’Atalanta

Manca meno di un mese all’inizio del ritiro pre campionato e, finora, nonostante le numerose indiscrezioni che hanno scandito le prime settimane di calciomercato a Giugno, nessun nuovo acquisto è stato ufficializzato dal Milan.

Quella appena trascorsa doveva essere la settimana delle visite mediche di Luka Modric e, invece, tutto è stato rinviato a dopo la conclusione del Mondiale per Club che il fuoriclasse disputerà con il Real Madrid. Un rinvio che ha alimentato qualche incertezza sul trasferimento di Modric in rossonero che non sembra comunque in dubbio. L’accordo tra le parti è totale per un contratto annuale da 3 milioni di ingaggio.

Nei prossimi giorni, i tifosi rossoneri attendono sviluppi dai numerosi fronti di mercato aperti da Tare che sta seguendo vari profili per rinforzare tutti i reparti. Due, in particolare, giocano nell’Atalanta. A un obiettivo già noto potrebbe affiancarsene un altro, molto apprezzato da Allegri, che ha già indossato la maglia rossonera in passato.

Milan, Allegri ne vuole due dall’Atalanta:

Oltre alla Roma di Gasperini, anche il Milan potrebbe provare a prendere Mario Pasalic a parametro zero. Nonostante i tanti rumors sul possibile rinnovo con l’Atalanta, il croato non ha ancora firmato ed è, di fatto, svincolato. Il Pasalic ammirato nelle ultime stagioni in nerazzurro è tutt’altro giocatore rispetto a quello precedente esperienza al Milan nella stagione 2016-2017. Lo sa benissimo Allegri che, con il suo innesto in organico, può contare su un vero e proprio jolly per il reparto offensivo.

Trequartista, mezzala, seconda punta, Pasalic sa fare tutto in attacco abbinando a una spiccata duttilità tattica anche una discreta media realizzativa. Se vuole davvero riportarlo in rossonero, il Milan deve fare in fretta. L’Atalanta, infatti, gli ha proposto di nuovo il rinnovo di contratto e attende una sua decisione nei prossimi giorni così come Gasperini che rivorrebbe con sé Pasalic (e Gosens) alla Roma.