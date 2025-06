Dalla Lazio al Milan, Tare regala il nuovo bomber ad Allegri

Le ultimissime legate al centravanti che l’albanese vuole regalare a Massimiliano Allegri. Il punto della situazione

Igli Tare e Massimiliano Allegri sono in costante contatto per migliorare il Milan. Fra qualche giorno la squadra rossonera si ritroverà a Milanello per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Sono ancora tanti, però, i punti interrogativi per un team che deve prendere forma.

Dopo l’addio di Tijjani Reijnders, l’albanese ha messo le mani su Luka Modric, ma a centrocampo ci saranno altri affari da chiudere. L’idea è quella di acquistare altri due calciatori che rafforzino la mediana rossonera. L’ex Lazio così sta guardando soprattutto agli svizzeri, con Xhaka e Jashiri nel mirino. I nomi sul taccuino, però, sono davvero parecchi, senza dimenticare gli italiani Ricci, Rovella e Caviglia.

Tare, inoltre, vuole rafforzare gli altri ruoli. Ci sarĂ certamente almeno un centrale di difesa da acquistare, visto che sicuramente uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori saluterĂ la compagnia (probabile che lo facciano entrambi), poi ci sarĂ da mettere le mani anche su un terzino destro e ovviamente su quello sinistro, con l’addio di Theo Hernandez. Il Milan, inoltre, sogna il grande bomber che dovrĂ affiancare Santi Gimenez.

Milan, colpo in attacca: Tare sfida la Fiorentina

Il Milan così è pronto a mettere le mani su un centravanti che in Serie A di gol ne ha fatti davvero tantissimi. Nella stagione appena conclusa, sono stati 19 i centri, oltre a 4 assist, in 41 partite disputate. Numeri positivi per Ciro Immobile, con la maglia del Besiktas. L’ex centravanti della Lazio, che Igli Tare conosce molto bene, vuole tornare in Italia e il club turco è pronto a liberarlo.

Ci stanno così pensando il Milan e la Fiorentina. Ciro Immobile ha compiuto 35 anni lo scorso 20 febbraio e potrebbe firmare un contratto biennale. Il Diavolo – lo ricordiamo – sta pensando anche ad altri bomber: sul taccuino c’è Dusan Vlahovic, che la Juventus può cedere per 25/30 milioni di euro. Il problema con il serbo è legato chiaramente al suo stipendio, troppo alto per le casse del Milan.

Occorre che l’ex Fiorentina accetti una proposta non superiore ai 6/7 milioni di euro, che di fatto è la proposta per il rinnovo che vorrebbe proporre la Juventus. Per Vlahovic attenzione alla possibilitĂ di un trasferimento in Arabia Saudita o in Spagna.