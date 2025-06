Il Milan glielo ha comunicato, non rientra nei piani: sarà ceduto

Sono giorni caldi per quello che riguarda il calciomercato in uscita in casa Milan con i rossoneri che stanno cercando di tagliare il proprio organico.

Ci sono diversi giocatori che sembrano al passo d’addio in casa rossonera con il club che sta avendo colloqui con gli entourage per fare chiarezza su quelle che saranno le intenzioni in vista dell’estate.

Oltre agli addii di alcuni pezzi eccellenti della rosa, il Milan è pronto a rifondare il proprio organico andando a salutare chi non ha convinto a pieno in queste ultime stagioni. Chiusa la cessione di Reijnders per circa 70 milioni di euro complessivi, il Milan è deciso a cedere almeno un altro pezzo eccellente della rosa con Theo Hernandez che appare sempre più vicino ai saluti. Il terzino ha rifiutato le sirene arabe ma potrebbe accettare la chiamata dell’Atletico Madrid tornando così in Spagna. Vicino anche l’addio di Musah mentre per un altro calciatore è tempo di trovare un nuovo club in ottica futura.

Calciomercato Milan, cessione in arrivo: non rientra nei piani

Il Milan è pronto a salutare Samuel Chukwueze in vista dell’estate. L’esterno offensivo nigeriano non rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la prossima stagione e la dirigenza ha fatto sapere all’entourage di cercare una nuova sistemazione all’ex Villarreal.

Proprio il club spagnolo è uno di quelli maggiormente interessati al cartellino del classe 1999 che fece molto bene con la maglia del “sottomarino giallo” tanto da attirare l’attenzione di diverse big europee con il Milan che riuscì a vincere la concorrenza. In Inghilterra l’Aston Villa è sulle tracce dell’esterno nigeriano con Unai Emery che lo ha avuto a disposizione proprio durante l’avventura in Spagna.

La volontà del Milan è quella di ottenere circa 16 milioni di euro dalla cessione di Chukwueze, aprendo anche ad un prestito con diritto di riscatto da esercitare in vista dell’estate 2026 per riuscire a registrare una plusvalenza a bilancio. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’addio prima dell’inizio del ritiro il giocatore sarà presente a Milanello e sarà valutato con Allegri che cercherà di capire se potrà esserci spazio per lui in stagione.

In Italia si era fatto avanti il Bologna per l’esterno nigeriano che potrebbe tornare ad essere un’opportunità di mercato nel caso in cui dovesse essere ceduto Ndoye. Chukwueze piace a Vincenzo Italiano che da sempre ha valorizzato il lavoro degli esterni. I buoni rapporti tra Milan e Bologna, poi, potrebbero favorire l’affare.