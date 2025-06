Il nuovo terzino sarà brasiliano: Allegri lo vuole assolutamente

Le ultime sul ruolo di terzino destro. Il tecnico livornese ha scelto il colpo per il suo Milan: serve una cifra sui 25 milioni

Servirà del tempo per vedere il Milan al completo. Le operazioni da portare a termine sono davvero parecchie. Igli Tare, però, non si sta certo facendo prendere dalla fretta, consapevole del fatto che siamo solo al 14 giugno e il Diavolo avrà la possibilità di fare le cose per bene.

La lista della spesa, d’altronde, è lunga. Oggi il Milan si sta concentrando soprattutto sul centrocampo, che ha perso Tijjani Reijnders ed ha accolto Luka Modric. Ci saranno, però, altri due colpi per rafforzare la linea mediana: attenzione soprattutto a Xhaka, oltre al connazionale Jashari. Entrambi svizzeri, Tare ci sta pensando seriamente. Poi ci sarà spazio per rafforzare l’attacco con un grande bomber, ma anche per prendere due terzini titolari.

Milan, colpo sulla fascia destra: la scelta di Allegri

I rossoneri sono pronti a cedere Theo Hernandez, ma finché non farà le valigie è corretto concentrarsi sulla destra. Una fascia che ha perso diversi elementi. Il Diavolo ha detto addio a Davide Calabria, durante il mercato invernale, e adesso saluterà Kyle Walker, che ha deluso parecchio, soprattutto fuori dal campo.

I nomi che si stanno facendo per il ruolo di terzino destro sono così davvero diversi. Nelle ultime ore sono salite le candidature di Marc Pubill, giocatore dell’Almeria, e di Guelà Doué, dello Strasburgo. Giovani e di prospettiva, delle vere e proprie scommesse.

Massimiliano Allegri, però, spera di avere qualcosa in più per la sua difesa. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico livornese è quello di Dodo. Il brasiliano è reduce da un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina e può lasciare Firenze per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Il 26enne di Taubaté ha espresso la sua volontà di cambiare aria e il Milan può essere davvero la destinazione giusta. A San Siro ha mostrato tutte le sue qualità, rendendosi protagonista di un duello di alta qualità con Theo Hernandez. Nell’ultimo match che ha messo difronte il Milan alla sua Fiorentina aveva trovato pure uno splendidodido gol, poi annullato per fuorigioco.

La stagione con la maglia Viola è andata in archivio con 46 presenze e sei assist, con oltre 3800 minuti. Dodo ha dunque dimostrato di essersi gettato alle spalle l’infortunio al ginocchio, che lo aveva tenuto fuori per buona parte della stagione 2023-2024. Unica pecca del brasiliano è la scarsa propensione al gol: negli ultimi due anni, infatti, è ancora a zero reti