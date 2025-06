Il tempo è scaduto, è finita con il Milan

E’ addio al club rossonero. Ormai non ci sono più dubbi: è finita con il Diavolo e la sua carriera proseguirà altrove

Sono giorni intensi per il Milan. Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando intensamente per rendere il Diavolo competitivo per la prossima stagione. Sarà un’estate di addii e rivoluzioni. Il primo ad aver fatto le valigie è stato Tijjani Reijnders.

Un addio che ha permesso al Milan di incassare 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus. Ora sarà il turno di Yunus Musah, che salvo clamorosi cambi di programma, si trasferirà al Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni. Tanti soldi in arrivo, oltre a quelli per Pellegrino e Pierre Kalulu. Il Milan, dunque, fa cassa ed è pronto a investire presto quanto guadagnato.

Massimiliano Allegri avrà tra le mani una rosa decisamente nuova. Fra poco, d’altronde, scadranno i contratti di diversi giocatori. Il 30 giugno sarà l’ultimo giorni per diversi elementi: saluterà così la compagnia Riccardo Sottil, che non ha avuto modo di mettersi in mostra, ma dalle parti di via Aldo Rossi si aspettavano un atteggiamento diverso.

Ha deluso ampiamente soprattutto Kyle Walker. L’inglese dopo un ottimo approccio si è fatto notare più per quanto fatto fuori dal campo che sul terreno di gioco. Sarà separazione così come per Joao Felix, che non è riuscito a lasciare il segno. Non ci sono alternative.

Oltre ai tre giocatori, arrivati nel corso del calciomercato di gennaio, farà le valigie anche Tammy Abraham, che è arrivato durante la sessione estiva. Lui sul campo ha dato tutto quello che aveva, ma lo stipendio da oltre 4,5 milioni di euro netti a stagione, è sempre stato visto come un ostacolo insormontabile.

Milan, due dubbi: a giorni la verità

Ci sono, infine, due calciatori che non sono certi di fare le valigie, ma il loro addio si sta avvicinando. Ovviamente stiamo parlando di Luka Jovic e Alessandro Florenzi.

Per l’attaccante il tempo è praticamente scaduto. Il Milan ha ancora un’ultima settimana per scegliere se andare avanti con lui esercitando l’opzione che permette di rinnovargli il contratto di un ulteriore anno o di mollarlo. In via Aldo Rossi non tutti sono convinti di puntare ancora su di lui e il suo addio è ormai sempre più vicino.

Poi, infine, c’è l’italiano, che il Milan vorrebbe tenere, ritenendolo un elemento importante per lo spogliatoio. Ma una scelta non è ancora arrivata e non è detto che non arrivi entro il 30 giugno. Vederlo a Milanello il primo giorno di raduno, però, farebbe piacere proprio a tutti.