Lascia il Milan, è fatta: se ne va dal rivale di sempre

Un calciatore in forza alla squadra rossonera potrebbe essere ingaggiato da un vecchio nemico.

Ci sarà tanto viavai in casa Milan durante questa estate di calciomercato. Molti giocatori sono destinati ad andarsene e diversi saranno i volti nuovi che approderanno agli ordini di Massimiliano Allegri.

Questo mese di giugno è caratterizzato anche dalle scelte definitive riguardanti quei calciatori che si sono trasferiti in prestito con diritto di riscatto nell’ultima stagione. Il club rossonero ne aveva presi due con questa formula e nessuno sarà acquistato a titolo definitivo. Ci riferiamo a Kyle Walker e ad Andrea Sottil. La scelta è ormai stata fatta.

Calciomercato Milan, futuro Walker: ecco dove potrebbe giocare

Per Walker il Milan aveva concordato con il Manchester City un’opzione di acquisto a 5 milioni di euro. Dopo un primo periodo di prestazione positive, sembrava che il riscatto fosse altamente probabile. Poi la situazione è cambiata ed è stato deciso di non procedere. Il terzino 35enne non continuerà a indossare la maglia rossonera.

Walker non avrà problemi a trovare una nuova squadra. Ha un altro anno di contratto con il Manchester City e sicuramente non mancano richieste in Premier League, così come da altri campionati. Nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità: il Fenerbahce.

Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il Fenerbahce ha effettuato un serio tentativo per ingaggiare Walker. I contatti sono in corso, vedremo se il calciatore inglese valuterà un eventuale trasferimento in Turchia.

Il Fenerbahce è allenato da José Mourinho, che dopo aver concluso l’ultima Super Lig al secondo posto della classifica vuole dare l’assalto al titolo nella prossima stagione. La presenza di un allenatore come lui potrebbe attirare Walker verso Istanbul, dove sono disposti a offrigli uno stipendio importante. Considerati gli addii di Edin Dzeko e Dusan Tadic, il monte ingaggi si alleggerirà un po’.

Walker valuterà attentamente tutte le opzioni sul tavolo e poi prenderà una decisione. Se vuole continuare a giocare in nazionale, deve certamente rimanere in Europa e militare in un campionato di buon livello. La Super Lig non è il massimo, però il Fenerbahce lotta ai piani alti della classifica e farà il playoff di qualificazione alla prossima Champions League.

Mourinho ha fatto delle richieste precise alla dirigenza in tema di calciomercato e si aspetta di essere accontentato. Walker è nella lista dei suoi desideri, vedremo se sbarcherà a Istanbul nelle prossime settimane.