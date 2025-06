Milan, svolta a destra: tre nomi interessanti nella lista Tare

Il club rossonero prenderà un nuovo terzino destro durante il mercato estivo: ecco i profili emersi negli ultimi giorni.

Igli Tare ha tanto lavoro da fare per rendere il Milan una squadra da Scudetto nella prossima stagione. Sono previsti interventi in ogni reparto, nessuno sarà esente da novità.

Per quanto riguarda la difesa, è previsto di intervenire in ogni ruolo: difensore centrale, terzino destro e terzino sinistro. Dopo l’ottavo posto nella classifica dell’ultima Serie A, con la settima difesa del campionato, è necessario allestire una squadra che sia più solida difensivamente. Certamente Massimiliano Allegri farà un lavoro mirato in questo senso, ma ha anche bisogno degli interpreti giusti tra difesa, centrocampo e attacco.

Mercato Milan, tre terzini nel mirino di Tare

Lasceranno il Milan sia Kyle Walker sia Emerson Royal. Il primo non verrà riscattato e farà ritorno momentaneo al Manchester City, mentre il brasiliano verrà ceduto dopo l’investimento da 15 milioni di euro effettuato nel calciomercato estivo 2024. Dovrebbe andarsene anche Alessandro Florenzi, in scadenza a fine giugno.

L’unico terzino destro che sembra destinato a rimanere in rossonero è Alex Jimenez, a meno che il Real Madrid non decida di esercitare la clausola di riacquisto. Il Milan non ha dubbi sulla volontà di tenerlo e, al momento, dalla Spagna non sono arrivate notizie sulla recompra.

Negli ultimi giorni sono emersi soprattutto tre nomi per la quel ruolo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto. Uno è Guéla Doué, fratello maggiore di Désiré del PSG e giocatore in forza allo Strasburgo. Il francese è un classe 2002 e ha una valutazione sui 18-20 milioni di euro.

Nella lista di Igli Tare è presente pure Marc Pubill, spagnolo classe 2003 dell’Almeria. Non è un nome nuovo nelle cronache di calciomercato in Italia: a gennaio lo voleva l’Atalanta, adesso c’è il Napoli a prenderlo in considerazione. Ci sono stati contatti con il suo agente Fali Ramadani. Anche in questo caso, servono circa 18-20 milioni di euro per comprare il cartellino.

Il terzo nome è quello di Zakaria El Ouahdi, belga naturalizzato marocchino nato a dicembre 2001 e attualmente in forza al Genk. È stato offerto al Milan dopo un’ottima stagione da 8 gol e 2 assist in 40 presenze.