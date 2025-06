@ML – Via libera per Vlahovic al Milan: l’intesa con la Juve e il giocatore

Le ultimissime notizie per il colpo Dusan Vlahovic. Ecco cosa sta succedendo: il punto della situazione sul serbo

Il tifoso del Milan in questi giorni deve fare i conti con tantissimi nomi accostati alla propria squadra. Portieri, difensori centrali, terzini e soprattutto centrocampisti. La lista è infinita, ma ci sono anche gli attaccanti ad animare questi primi giorni di giugno.

Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando in sintonia con diversi summit a Casa Milan, convinti di riuscire a rendere più competitiva la squadra, nonostante qualche cessione eccellente. L’addio doloroso di Tijjani Reijnders non sarà l’unico. Sono attese novità , infatti, anche su Theo Hernandez, che il Milan ha ormai scaricato, ma il destino di Mike Maignan resta tutto da scrivere. Yunus Musah, invece, è già ai saluti.

Presto, però, dovrebbero fare le valigie anche Malick Thiaw e Fikayo Tomori. I soldi per mettere a segno un grande colpo ci saranno e sognare un bomber è davvero possibile. Così non serve più nascondersi: il nome in cima alla lista dei desideri del Milan è quello di Dusan Vlahovic.Â

Vlahovic al Milan, tutti i motivi del sì!

A breve si terrà un confronto tra il serbo e Comolli. Senza un’apertura al rinnovo, l’ex Fiorentina lascerà la Juventus per una cifra sui 25/30 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla portata del Milan, pronto a scommettere sul calciatore, che ha già parlato sia con Igli Tare che con Massimiliano Allegri.Â

Il Milan senza Tammy Abraham e Luka Jovic risparmierà qualcosa come 7-8 milioni di euro netti a stagione, che dovrebbero bastare per ottenere il sì di Dusan Vlahovic. Anzi, il Diavolo spera di fermarsi a circa 7 milioni di euro, che sono i soldi che con i bonus guadagna Rafa Leao.

La possibilità di fare un investimento del genere c’è. Il serbo, poi, è ancora giovane, avendo solamente 25 anni. Scommettere su di lui è una scelta sensata. Può essere lui il bomber della rinascita del Milan. C’è un altro fattore, poi, da non sottovalutare: Zlatan Ibrahimovic, idolo del centravanti, che dopo mesi complicati in bianconero ha voglia di rilanciarsi e farlo in Italia è la sua priorità . Dusan Vlahovic al Milan è un matrimonio che sa da fare. Un matrimonio che permetterebbe alla Juve di mettere le mani su Victor Osimhen