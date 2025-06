Non giocava con Conceicao e Fonseca ma Allegri vuole tenerlo: gli darà spazio

Sono giorni decisivi per lo sfoltimento della rosa in casa Milan con i rossoneri che stanno iniziando a salutare chi non rientra nei piani per provare a fare cassa.

Salutato Reijnders, passato al Manchester City, il Milan è pronto a fare lo stesso con Yunus Musah che sarà un rinforzo del Napoli campione d’Italia.

Sembra che si vada verso la permanenza per quello che riguarda Mike Maignan, mentre sono da definire i destini di Theo Hernandez e Rafael Leao. Il terzino ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal in attesa di trovare l’accordo con l’Atletico Madrid, mentre l’attaccante portoghese piace molto al Bayern Monaco ma si è detto pronto a restare in rossonero. Massimiliano Allegri è in costante contatto con Igli Tare per cercare di studiare le strategie volte al miglioramento della rosa e, in questo senso, sta pensando anche ai giocatori che potrebbero restare all’interno della rosa.

Arriva l’ok di Allegri: può restare al Milan un altro anno

Filippo Terracciano potrebbe restare al Milan in vista della prossima stagione. Accostato a diversi club durante le ultime settimane, l’ex Verona piace a Massimiliano Allegri che ne apprezza molto la duttilità tattica, potendolo schierare all’interno di diversi moduli.

Terracciano rappresenterebbe una valida alternativa sia per la difesa che per il centrocampo con il tecnico livornese che potrebbe fare affidamento su di lui soprattutto nella fase iniziale della stagione quando il Milan sarà chiamato a trovare il giusto modulo da attuare in campo. L’ex Verona può agire sia da difensore centrale che da terzino ma, all’occorrenza, può essere schierato anche come mediano in un centrocampo a due.

Quello che appare sicuro è che il classe 2003 partirà per il ritiro insieme alla squadra con Massimiliano Allegri che ne studierà le caratteristiche nelle prime settimane di lavoro. Il calciomercato, chiaramente, potrebbe cambiare le carte in tavola in maniera e, nel caso dovesse arrivare una proposta congrua al valore del cartellino del calciatore (circa 8 milioni di euro per le valutazioni rossonere) si prenderebbe in considerazione una sua partenza.

Dopo una stagione difficile agli ordini di Fonseca prima e Conceicao poi, per Terracciano potrebbe quindi giungere il momento della consacrazione con la maglia del Milan. Massimiliano Allegri, negli anni, ha sempre dimostrato di apprezzare molto i calciatori con le caratteristiche dell’ex Verona facendo affidamento sulla loro intelligenza tattica per farne dei punti fermi delle proprie formazioni.