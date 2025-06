Reijnders fa piangere i tifosi: il gesto ha commosso tutti

L’addio del centrocampista olandese ha fatto commuovere i tifosi rossoneri: ecco il gesto di Reijnders che nessuno si aspettava

Il Milan guarda al futuro. Dopo un’annata difficile condita da una marea di delusioni, il club di Via Aldo Rossi si è ritrovato costretto a partire da zero, avviandosi spedito verso l’ennesima rivoluzione. Ed il calciomercato a tal proposito sta già riservando tante novità. A partire da direttore sportivo e allenatore.

A Igli Tare il compito di ricostruire una squadra vincente, avendo puntato poi sul penultimo tecnico ad aver vinto lo Scudetto in rossonero. Max Allegri è una certezza di risultato, il ritorno dell’allenatore livornese può significare solo una cosa: ambizioni rinnovate. E così un Milan che non giocherà le coppe europee e potrà dedicarsi solo alla Serie A potrebbe essere l’outsider nella corsa al prossimo Scudetto.

Nel frattempo il calciomercato estivo sta partendo, in primis, dagli addii. Mike Maignan resta in bilico, nonostante l’interruzione delle trattive col Chelsea che era interessato: non è però del tutto da escludere che se ne riparli dopo il Mondiale per Club. Allo stesso modo Theo Hernandez sembra fuori dai piani rossoneri, con l’ipotesi rinnovo ormai definitivamente naufragata.

In attesa di capire se il futuro di Rafa Leao possa essere lontano da Milanello – il Bayern Monaco pare fortemente interessato – il Milan ha però dovuto dire addio ad una delle sue stelle già partita in via ufficiale per la sua nuova avventura in Premier League: si tratta di Tijjani Reijnders.

Milan, Reijnders da brividi: messaggio ai tifosi

Il nazionale olandese è stato presentato dal Manchester City come uno dei grandi colpi che i ‘Citizens’ metteranno in mostra già nell’ormai prossimo Mondiale per Club. Un affare che tra parte fissa e bonus potrebbe portare nelle casse del ‘Diavolo’ fino a 70 milioni di euro.

Difficile dire di no a certe condizioni. E così l’addio doloroso di uno dei centrocampisti più forti d’Europa ha fatto e fa ancora male ai tifosi del Milan, nonostante tutto. D’altronde il 26enne, che ha firmato un ricco contratto fino al 2030, nell’ultima stagione in maglia rossonera ha segnato 15 gol con 5 assist in 54 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

Numeri importanti che hanno convinto, in primis, Pep Guardiola. Ora in attesa di ufficializzare Modric e cercare sicuramente un altro profilo per rinforzare la mediana, l’ex AZ Alkmaar ha voluto lanciare un messaggio agli ormai suoi ex tifosi. Qualcosa di decisamente sentito.

Giocare a San Siro è stato un sogno. D’ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. 𝐆𝐑𝐀𝐙𝐈𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐄 𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍 ❤🖤 pic.twitter.com/6tCqr1zDpw — Tijjani Reijnders (@T_Reijnders) June 12, 2025

“Giocare a San Siro è stato un sogno. D’ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. Grazie mille e sempre forza Milan”. Poche parole, condivise sul profilo ufficiale ‘X’ dell’ex rossonero, che hanno sicuramente commosso il popolo milanista.