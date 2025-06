Servono 12 milioni, il Milan dà l’assalto alla stella dell’under 21 italiana

Il Milan prepara il prossimo colpo da regalare a Max Allegri: il gioiello dell’Under 21 italiana può vestirsi di rossonero

Sono settimane bollenti in quel di Milano. La sponda rossonera del Naviglio sta vivendo tempi difficili, caratterizzati dall’ennesima rivoluzione che ha sempre ed il solito fine: tornare a vincere. Sembrano lontani i tempi in cui Stefano Pioli portava il Milan al suo 19esimo Scudetto: prima di lui ci era riuscito Max Allegri.

Proprio l’allenatore toscano, vittorioso col ‘Diavolo’ nel 2010/11, pare l’uomo giusto per riportare ordine e concretezza alla squadra rossonera. Un Milan che ha cambiato e cambierà ancora molto: stavolta in cabina di regia c’è un direttore sportivo ‘vero’, con un background importante, di grande affidabilità. Igli Tare ha già messo a segno una cessione importante, fondamentale per finanziare il mercato in entrata ma che non ha propriamente fatto felici i tifosi del ‘Diavolo’.

Perché mentre il Milan si avvicina al raduno estivo per cercare di tornare a costruire un progetto vincente, Tijjani Reijnders ha preso il volo di sola andata verso Manchester. Il City nel suo futuro, un’operazione onerosa (coi bonus si sfiorerebbero i 70 milioni) che a molti ha ricordato quella di Tonali, due anni fa.

Parallelamente andranno fatte le dovute valutazioni su altri big che, sulla carta, potrebbero imitare Reijnders e lasciare Milanello nelle prossime settimane. Da Maignan a Theo Hernandez passando per Rafa Leao: uno smantellamento che rischia di essere totale.

Allo stesso modo si lavora anche ai colpi in entrata, parecchi, per dare modo ad Allegri di creare una squadra sempre più a sua immagine e somiglianza. A tal proposito, un gioiello dell’Under 21 sembra balzato in cima alla lista di Tare.

Gioiello in arrivo: il Milan lo regala ad Allegri

Il ruolo di terzino destro, al netto del giovane e promettente Alex Jimenez, rimane poco coperto. E così il club rossonero sta pensando ad un nome di grande talento, a maggior ragione se nelle prossime settimane dovesse dire addio anche Emerson Royal.

Al Milan piace Mattia Zanotti, protagonista con la Nazionale azzurra Under 21 e una delle stelle del Lugano. Il 22enne bresciano è un laterale di spinta molto completo e che presenta ancora ampi margini di miglioramento: sarebbe un investimento per il presente ma anche e soprattutto in vista dei prossimi anni. Il classe 2003 è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e potrebbe fare presto ritorno in Italia, sulla sponda rossonera del capoluogo meneghino.

Zanotti viene valutato circa 12 milioni di euro, una cifra che la dirigenza di Via Aldo Rossi ritiene congrua e che potrebbe mettere presto sul piatto. Nel suo ultimo anno con il Lugano ha collezionato 2 gol e 11 assist in 41 presenze complessive.