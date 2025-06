Theo Hernandez, non è ancora finita: svolta clamorosa in arrivo

Potrebbe esserci una novità inattesa per quanto riguarda il futuro del terzino francese: l’ha rivelato Fabrizio Romano.

In questo momento sono fermi tutti i discorsi legati alla cessione di Theo Hernandez. Dopo il fallito assalto dell’Al Hilal, anche l’Atletico Madrid sembra essersi defilato. Il Milan spera che arrivi l’offerta giusta per vendere un calciatore che non rientra più nel progetto e che ha un contratto in scadenza a giugno 2026.

La società rossonera punta a incassare almeno 25 milioni di euro dalla partenza del nazionale francese. L’Atletico Madrid era arrivato a circa 20 milioni di euro, bonus compresi, e poi l’affare è saltato. Sembra che non ci sia alcuna chance di riprendere la trattativa, anche perché i tifosi Colchoneros non sarebbero felici del suo ritorno: nel 2017 si trasferì ai rivali acerrimi del Real Madrid, una mossa considerata inevitabilmente un tradimento.

L’agente Manuel Garcia Quilon non si arrende, cercherà di riaprire la pista e di sondarne di nuove. Nella stagione che terminerà con il Mondiale, il giocatore non può permettersi di rimanere in una squadra che lo terrà ai margini in caso di permanenza.

Milan, futuro Theo Hernandez: si riapre la pista saudita?

Stando a quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo canale ufficiale YouTube, l’Al Hilal si è arreso per quanto riguarda la finestra di calciomercato creata in vista del Mondiale per Club (1-10 giugno), ma è pronto a tornare alla carica in quella consueta estiva che si apre il 1° luglio.

Nonostante il rifiuto di Hernandez di trasferirsi in Arabia Saudita, l’Al Hilal sta pensando ancora a lui. Non ha mollato la pista Theo e neanche quella riguardante Victor Osimhen, un altro che ha detto no al passaggio nella Saudi Pro League. Il club saudita deve convincere i giocatori, perché sui cartellini non c’è problema.

Con il Milan non c’erano problemi, i rossoneri avevano accettato i 30 milioni di euro più 5 di bonus proposti dall’Al Hilal. A Hernandez era stato offerto un contratto triennale da circa 18 milioni di euro netti annui, non sono bastati per persuaderlo ad andare in Arabia Saudita. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane.

L’alternativa a Theo è Angelino della Roma, c’era stata una trattativa e non è stato raggiunto l’accordo. Potrebbe esserci un altro tentativo dell’Al Hilal, ora allenato da Simone Inzaghi. L’ex Inter cercherà di fare la sua parte per convincere qualche giocatore a sposare il progetto.