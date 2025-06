Torna da dirigente, offerta in arrivo: i tifosi del Milan non vedono l’ora

L’offerta gli è stata già recapitata. Può tornare al Milan da dirigente. Attesa per la decisione finale

Si è conclusa una settimana frenetica per il Milan sul mercato. Ufficializzata la cessione di Reijnders al Manchester City, altri tre giocatori hanno movimentato le trattative in casa rossonera.

Sembrava dovesse andare in porto già prima del weekend il trasferimento di Yunus Musah al Napoli. I due club erano vicini a un accordo per 25 milioni di euro prima di un rallentamento della trattativa che, tuttavia, non dovrebbe mettere in dubbio la finalizzazione dell’affare. Sono definitivamente saltate, invece, altre due trattative ovvero quelle che avrebbero dovuto portare Maignan e Hernandez al Chelsea e all’Atletico Madrid.

Nonostante il residuo anno di contratto per entrambi, il Milan non ha concesso sconti ai due club pretendenti che hanno mollato la presa di fronte all’intransigenza dei rossoneri. Sia Maignan che Theo avevano già raggiunto un’intesa contrattuale di massima con Chelsea e Atletico e, a meno di ulteriori rilanci o offerte provenienti da altri club, potrebbero restare al Milan in scadenza di contratto anche se, per Hernandez, la dirigenza non prende in considerazione questa eventualità e spinge per la cessione.

Lascerà certamente il Milan in scadenza di contratto, Alessandro Florenzi. Una stagione con soli 4 minuti in campo quella dell’esterno rossonero, indisponibile per otto mesi dopo il grave infortunio subito al ginocchio nel corso di un’amichevole estiva disputata contro il Manchester City. L’offerta per il rinnovo non è arrivata, eppure il Milan vuole ancora continuare a puntare su Florenzi, apprezzandone le doti di uomo spogliatoio.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dal collega Orazio Accomando di DAZN, il Milan avrebbe proposto a Florenzi un ruolo da dirigente per proseguire la sua esperienza in rossonero iniziata nell’estate 2021. Un’offerta che qualora venisse accettata significherebbe ritiro dal calcio per l’esterno destro che, lo scorso marzo, ha compiuto 34 anni.

Accomando non ha fornito ulteriori dettagli sul possibile ruolo prospettato a Florenzi, precisando anche che il calciatore ha ricevuto anche proposte per giocare altrove. Vedremo, dunque, quale sarà la decisione. L’offerta a Florenzi conferma comunque la volontà del Milan di cercare una figura che possa fungere da trait d’union tra squadra e dirigenza. Subito dopo l’arrivo di Tare nel ruolo di direttore sportiva, si è scritto di una proposta per un ruolo da team manager a Massimo Ambrosini che l’avrebbe declinata preferendo proseguire nella sua attività di talent per Dazn e Amazon Prime Video.