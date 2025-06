Vuole giocare, lo ha detto al Milan: i rossoneri studiano il colpo

Tempo di valutazioni in sede di mercato per quello che riguarda il Milan con i rossoneri che sono pronti a chiudere un importante colpo in vista della prossima stagione.

Prima di procedere ai nuovi acquisti il Milan si sta dedicando alle cessioni sia per sfoltire la rosa sia per andare a mettere a posto un bilancio che, senza la partecipazione alle prossime coppe europee, sarà in difficoltà.

L’addio di Tijjani Reijnders, destinazione Manchester City, ha rappresentato per il Milan l’opportunità di chiudere ancora una volta il bilancio in attivo in questa stagione con l’olandese che, tra parte fissa e bonus, porterà nelle casse del club meneghino una somma di circa 70 milioni di euro. Saluteranno altri pezzi importanti della rosa, da Musah a Thiaw, passando per Theo Hernandez e Maignan che vedono il loro destino in bilico. La dirigenza nel frattempo sta cercando nuovi profili che possano andare a sistemare una rosa da rinforzare per cercare di essere maggiormente competitivi rispetto all’annata appena conclusa.

Il Milan studia un colpo: contatti per un regalo ad Allegri

Stando a quanto affermato da Pietro Balzano Prota su X, il Milan starebbe valutando il nome di Mattia Perin per la propria porta con l’estremo difensore della Juventus che piace molto a Massimiliano Allegri, pronto ad affidargli le chiavi della porta rossonera in caso di addio di Mike Maignan.

Mattia Perin sarebbe pronto a salutare la Juventus durante l’estate ma, nei primi contatti avuti con i club ha specificato la volontà di tornare ad essere titolare per giocare con continuità. Una situazione che al Milan, al momento, non può essere garantita. La cessione di Maignan al Chelsea è saltata ed il portiere francese rischia di restare in rossonero fino alla fine della prossima stagione con il contratto in scadenza.

Se non dovesse concretizzarsi l’addio del portiere della nazionale francese il Milan non potrebbe garantire il posto da titolare all’ex portiere del Genoa che potrebbe guardarsi intorno. In questo momento le squadre maggiormente interessate a Mattia Perin sembrano essere Bologna e Como anche se, nel caso dei rossoblu, andrebbe definito prima il futuro di Skorupski, da anni titolare della porta emiliana.

In queste ultime stagioni Mattia Perin è stato utilizzato spesso per dare qualche turno di riposo ai portieri della Juventus presenti in rosa andando a dimostrare tutto il suo valore. Con un contratto fino al giugno del 2027, l’estremo difensore classe 1992 non ha chiuso le porte ad una permanenza in bianconero ma l’idea di giocare con continuità lo stuzzica e non poco.