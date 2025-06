Addio Milan, va in Spagna: cessione imminente

Un calciatore rossonero potrebbe proseguire la sua carriera nella Liga, soluzione forse ideal

e per il suo rilancio.

Ci sono diversi calciatori in uscita dal Milan e Igli Tare sta cercando di piazzarli alle migliori condizioni possibili. Non è semplice cedere al prezzo desiderato dopo una stagione deludente in cui sono stati ben pochi coloro che si sono salvati in termini di prestazioni.

Certamente nella lista di quelli destinati a lasciare Milanello nelle prossime settimane c’è Samuel Chukwueze. Nei due anni in rossonero non ha mai avuto continuità e non è riuscito a giustificare la spesa di circa 21 milioni di euro più bonus fatta dalla dirigenza per comprarlo dal Villarreal nel calciomercato estivo 2023.

Nell’ultima stagione 5 gol e 3 assist nelle 36 presenze collezionate. In totale sono 8 reti e 6 assist nelle 69 partite giocate da quando è a Milano. C’erano aspettative migliori quando è arrivato in Italia.

Calciomercato Milan, Chukwueze torna nella Liga?

Il Milan aveva deciso di cedere Chukwueze già nella scorsa sessione invernale del calciomercato. C’era stata una trattativa concreta con il Fulham, poi naufragata per mancanza di tempi tecnici per sistemare ogni dettaglio a livello burocratico. Un vero peccato, si parlava di un affare da circa 30 milioni di euro complessivi.

Il Milan attende nuove offerte il nazionale nigeriano, che a gennaio era stato accostato anche a squadre turche. La Super Lig è un campionato nel quale potrebbe rilanciarsi, ma attenzione anche a eventuali richieste dalla Liga, che conosce bene per il suo passato al Villarreal.

Stando a quanto rivelato da AS, Chukwueze sarebbe nella lista dei potenziali rinforzi del Real Betis. La priorità del club andaluso è riuscire a tenere Antony, arrivato in prestito a gennaio, però l’operazione è molto costosa ed è normale che vengano valutate delle alternative al brasiliano.

Chukwueze potrebbe essere il profilo giusto per le esigenze di Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis. Il nazionale nigeriano conosce già la Liga e ha tanta voglia di riscatto. In questo momento non c’è una trattativa, però nei prossimi giorni potrebbe partire.

Il campionato spagnolo potrebbe essere più adatto alle caratteristiche di Chukwueze, che in Serie A ha un po’ faticato. Spesso è stato usato come carta da sfruttare a partita in corso, con più spazi e maggiori chance di incidere con la sua velocità. Approdando al Real Betis lo scenario potrebbe migliorare per Sammy.