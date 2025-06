Affare Milan-Fiorentina, nuova operazione in arrivo

A sorpresa torna d’attualità l’asse Milan-Fiorentina: in arrivo una nuova operazione di mercato tra i rossoneri e i gigliati

Non solo Tijjani Reijnders, accasatosi al Manchester City. È sempre più probabile l’addio di Yunus Musah direzione Napoli anche se le distanze non si riducono, con i partenopei che non si schiodano dai 25 milioni di euro, comprensivi dei bonus, mentre i rossoneri vogliono un pacchetto di bonus più corposo.

Capitolo Theo Hernandez: la trattativa con l’Atletico Madrid è in stand-by, tuttavia non va esclusa una riapertura del discorso. Comunque, il Milan ha tutta l’intenzione di rivoluzionare il centrocampo anche se rimane complicata la pista che conduce ad Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri. Infatti, al momento il nome caldo sarebbe quello di Javi Guerra del Valencia ma occhio anche a Granit Xhaka, in forza al Bayer Leverkusen, e Ardon Jashari del Bruges.

Intanto, il Milan potrebbe dare una mano all’ex Stefano Pioli, il tecnico dell’ultimo scudetto, che dopo aver chiuso l’esperienza sulla panchina dell’Al-Nassr ha firmato un triennale, a 3 milioni di euro annui, con la Fiorentina: difatti, nuova operazione di mercato tra i rossoneri e i gigliati.

Fiorentina, il rossonero Bennacer alternativa ad Asllani

Rivoluzione a centrocampo anche per la Fiorentina la cui mediana ha visto partire Yacine Adli e Michael Folorunsho, entrambi non riscattati, e forse Danilo Cataldi che potrebbe tornare alla Lazio. Un punto fermo è Nicolò Fagioli, appena riscattato con obbligo, che si aggiunge a Rolando Mandragora che però è in scadenza nel 2026 e, pertanto con l’ex, tra le altre, di Torino e Udinese bisognerà ragionare anche sul rinnovo.

Dunque, la priorità della Fiorentina per il calciomercato è il centrocampo, con i viola che guardano anche in casa dell’ex squadra del sostituto di Raffaele Palladino. Ebbene, Kristjan Asllani è il principale indiziato, con il centrocampista albanese che non sembra rientrare nei piani di Chivu e, quindi, potrebbe lasciare l’Inter per trovare più spazio. Del resto, l’albanese risponde all’identikit di calciatori di personalità in mezzo al campo tracciato da Stefano Pioli.

L’alternativa al classe 2002 albanese è Ismael Bennacer che piace a Stefano Pioli con cui ha condiviso l’esperienza al Milan. L’algerino è ritornato dal prestito al Marsiglia che non sembra intenzionato a riscattarlo per 12 milioni di euro. Tuttavia, se la Fiorentina decidesse di dare l’assalto al regista ex Empoli dovrebbe superare l’ostacolo dei 4 milioni di ingaggio che attualmente percepisce.

Insomma, è ancora tutto in divenire e, quindi, da qui alla chiusura del calciomercato tutto può succedere, anche che Ismael Bennacer e Stefano tornino a lavorare insieme in maglia viola dopo lo scudetto conquistato con i colori del Milan.